Fey con bata traslucida deja ver parte de sus encantos y deja babeando a todos

Fey de 48 años de edad, no hay día en que no se vea hermosa con cualquier cosa que se ponga, en especial si se pone un bañador para ir a la playa como el que se puso hace poco y aunque se puso una bata está la traicionó, pues era traslúcida dejando sus atributos al descubierto.

En la foto se puede ver a Fey recargada en una hamaca de lo más cómoda y causando asombro total por esa figura tan espectacular que se le ve, además deja en claro que lleva una dieta balanceada, además de mucho ejercicio, pues se le ve muy tonificada.

La publicación de la intérprete de Azúcar Amargo, alcanzó más de 59 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde no solo le hicieron saber que se ve muy guapa, sino que ya quieren música nueva de su parte, o que por lo menos realice una mega gira.

"Siento mariposas en el estómago, cada vez que te veo mi amada!!", "larga vida a la hermosa, talentosa, poderosa y reina mía estás tan radiante como de costumbre. la más!", "Me voy a desmayar de lo PRECIOSA que eres, amo tu libertad y tu forma de sentir", "En una escala del 1 al 10, definitivamente tú estás en una escala superior", escriben los fans de la rubia.

Para quienes no lo saben, la llamada reina de los 90, es de las pocas famosas de la farándula que no se mete en problemas, ni da de que hablar ante los medios, pues no le gusta en lo más mínimo que hablen de ella, es por eso que ha tratado de cuidar su vida privada al máximo.

Hay que mencionar que Fey estuvo recientemente en la nueva etapa de los 90's pop tour, donde compartió créditos con Erik Rubín y Ana Torroja, de quienes se dijo feliz de cantar con ellos, pues son artistas que admira desde hace tiempo, en especial con la cantante española a quien le ha hecho tributos en el pasado, además deja en claro el respeto que siente por ellos, es por eso que el público aún se fascina más.

