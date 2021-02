Fey con traje de baño ocasiona infartos con cuerpazo de jovencita

Una vez más la cantante Fey de 47 años vuelve desatar las más bajas pasiones de sus fans y esta vez lo hizo con un traje de baño demasiado coqueto con el cual resaltó su figura, pues si algo le fascina a la cantante de Azúcar Amargo, es que su figura de diosa sea admirada lo cual logró, pues sus fans le pusieron de todo al ver su figura de diez.

Más de cien mil likes recibió Fey en la foto donde le comentaron de todo, desde que bella se miraba con ese diseño de traje de baño, hasta lo pequeña que luce su cintura, pues para quienes no lo sabe la artista es amante del cardio, por lo que no se nos haría raro que su cuerpo se ve tan perfecto, pero sobre todo tonificado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Si el amor tuviera sonido e imagen, obvio serían tus canciones y tu rostro tan lindo", "Nunca me cansaré de decir lo hermosa que estas, es que me estoy shock!!! Acaso... la media naranja, kiwi, sandia existe??!", "Que hermosa eres me encanta verte besos desde Argentina", "Una gran artista con grandes temas para escuchar siempre", "Que hermosa!!! De mis sesiones favoritas por siempre!", le escriben a Fey por sus fotos.

Para quienes desean conocer la alimentación de Fey es muy sencilla, pues ella trata de evitar las carnes rojas y trata de consumir mucha agua, quiere verse siempre muy fit, además quiere mantener una piel hidratada en todo momento lo cual ha logrado, basta con ver las selfies de Fey con las cuales brilla demasiado, es por eso que muchos quieren su dieta.

Y es que algo que les parece fantástico es que Fey lejos de envejecer, parece que el tiempo la beneficia, debido a lo bien que se ve, pero eso no es todo, pues los looks tan juveniles que se carga, también la han ayudado demasiado a mantenerse como la reina juvenil de los noventa que sigue conquistando generaciones con su nueva música.

Fey con su traje de baño se robó miradas/Instagram

Resulta que Fey, lejos de oponerse a experimentar nuevos géneros musicales lo hace y ha sido por medio del urbano con el cual le ha ido bien con sus fans, pero sin olvidar su estilo electropop el cual sigue siendo muy escuchado, basta con ver la vibra que causó cuando fue parte del 90's pop tour donde causó reacciones de todo tipo durante la primera etapa.

Leer más: Fey con traje de baño a sus 47 deja en claro que entre más madura mejor

Otra de las cosas por las que Fey es una mujer muy elogiada, es porque lleva su vida personal muy alejada de los medios, es decir son pocas veces cuando la rubia toca temas personales o de amor, pero cuando lo hace, siempre trata que sean de la mano de su trayectoria, pues ella quiere que su talento siempre sobre salga en su carrera.

A pesar de que Fey pocas veces abre su corazón ella dijo en una entrevista con Yordi Rosado, que son pocas veces las anduvo de novia y cuando lo hace termina casándose lo dijo la artista en tono de broma, pues hoy en día no se sabe si está en una relación, ya que en el pasado se dijo que salía con el actor Salvador Zerboni, pero nadie ha confirmado.

Leer más: Fey con 47 años se sigue viendo como una verdadera jovencita

Cabe mencionar que Fey siempre se ha declarado como una mujer muy enamorada que lo entrega todo cuando esa persona la llena en todos los sentidos, por lo que muchos de sus fans desean saber si de verdad la artista sale con el famoso villano de las telenovelas quien para muchos es el chico malo.

Suscríbete aquí a Disney Plus