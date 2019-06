Fey de 45 años sin maquillaje luce como toda una jovencita

Fey causó gran asombro en redes sociales al dejarse ver sin ninguna gota de maquillaje sorprendiendo a sus fans por lucir igual que en la década de los noventa época en la que debutó en la industria musical coronándola como la reina del pop latino.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 2 mil likes y comentarios relacionados con su belleza natural siguen llegando para la interprete de "Media Naranja", quien hasta la fecha levanta suspiros entre jóvenes y grandes, pues Fey también tiene un cuerpazo espectacular.

"Estas muy linda y transmites mucha paz.. saludos", "Al natural tu belleza es nata!", "Que linda luces en esta tú edad,....te sienta que exelete (madurita hermosa)", A pero no hay nada más hermoso que lo natural", fueron algunos comentarios que recibió.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Recordemos que durante su ascenso a la fama mucho se dijo sobre la verdadera edad de Fey ya que los medios aseguraron que ella se cambió la edad pues aparentaba menos ella por lo que decidió dar la cara para romper dicha polémica.

"Mira claramente tú sabes que en el espectáculo todos los mánagers les bajan las edades a todo mundo porque dicen 'hay así dura más' o no sé, cuando yo empecé con Toño Berumen, te acuerdas yo tenía 21 pero en ese entonces dijeron 'no, no' pusieron en el prescrit que le dan a toda la prensa 17 son tres años de diferencia entonces imaginate...", dijo Fey en el programa La Saga el año pasado.

Por si fuera poco la cantante sigue vigente en el mundo de la música y es que ha tenido una excelente aceptación con su gira Fey Desnuda Tour la cual ha recorrido algunas partes de la República teniendo gran éxito como la primera vez que se presentó en un escenario.

Cabe mencionar que otro de los mejores atributos que se carga la cantante de Azúcar Amargo, son sus bellas piernas las cuales le encanta presumir en vestidos, shorts y en bikini dejando a sus seguidores con la boca abierta por las acaloradas fotos que comparte para sus miles de fans quienes le piden fotos cada vez más atrevidas.