Fey demuestra que no ocupa de una lipo para tener una cinturita

Fey dejó a todos con la boca abierta al aparecer en bikini donde mostró su cintura de envidia y demostrando que el cuerpo que se carga es a base de ejercicio y no de cirugías plásticas como recurren otras famosas para lucir espectaculares.

Me gustaría modelarte Igual que a barro fresco ...Para que no me vuelvas a fallar, escribió Fey en su ardiente publicación.

Con 79 mil likes Fey desató las más bajas pasiones pues como todos saben sigue siendo una de las mujeres más ardientes de las redes sociales ya que en más de una ocasión la hemos visto en paños menores donde presume su cuerpo de envidia, pues no todas las famosas tienen un abdomen de acero como ella.

"Dejando lo demás a la imaginación volviste loca a la red ! Siempre hermosa", "Sin duda debió ser completa y te llevabas todos los like de la red", "Teniendo unos glúteos perfectos, no entiendo ¿por qué no mostrarlos?" le escribieron a Fey sus fans quienes querían ver más abajo de su cuerpo.

Recordemos que Fey acaba de cumplir sus 46 años rodeada de mucha salud y éxitos por lo que decidió agradecerle a sus fans con varias fotos seductoras con las que enamoró a todos pues sin duda alguna su belleza debe ser elogiada.

Por si fuera poco la cantante ha tenido gran éxito con el Fey desnuda tour, donde la hemos visto cantar todos sus éxitos alrededor del mundo con una producción de primera ya que cuando se trata de trabajo hace todo lo posible para que salga bien y sus fans se puedan llevar un buen sabor de boca.

Cabe mencionar que hace unos días apareció de nuevo en bikini mostrando su pechonalidad pues no hay parte de la intérprete de Media naranja que no luzca bien.

Más noticias