Fey enseña de nuevo en bikini su figura envidiable

Fey, cantante de éxitos musicales como Media naranja y Azúcar amargo, enseña de nuevo en bikini su figura envidiable y demuestra que no tiene nada qué pedirle a las jovencitas de veinte y tantos años de edad.

Fey acaba de cumplir 46 años de edad y no parece que los tenga, porque su cuerpo y actitud ante la vida son quizá los de una jovencita veinteañera, además, le encanta ponerse sexy para apantallar a sus miles de fanáticos en Instagram.

Modelar trajes de baño es uno de los hobbies de Fey, y con frecuencia cuelga en Instagram imágenes suyas portando esta prenda de vestir. A veces diminutas, otras no tanto, el caso es que siempre consigue los halagos más inesperados de sus fans.

En la imagen que ahora coloca en Instagra porta un bañador rojo con lunares blancos y toques florales. “Flotando en el aire…Y eligiendo flotar”, escribió en su instantánea.

En otra imagen aparece con un bikini gris con tirantes rosa, que dejó aun poco al descubierto su busto y sus pompas.

Me gustaría modelarte igual que a barro fresco, para que no me vuelvas a fallar”, comentó la famosa cantante Fey.