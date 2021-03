Fey impacta de nuevo al lucir su silueta en bikini; "que plena y feliz te ves", le escribe un fan

México. La cantante Fey, de 47 años de edad, originaria de Ciudad de México, impacta de nuevo al lucir su silueta en bikini a través de uno de sus recientes post y como es de esperarse, sus fans terminan halagándola; "que plena y feliz te ves", le escribe uno de ellos tras verla posar sonriente y alegre.

Fey, cantante de éxitos como Me enamoro de ti y Media naranja, es una joven señora que no deja de sorprender en Instagram con sus publicaciones, puesto que en muchas de ellas sale en traje de baño y presumiendo su cuerpo de veinteañera. Así se lo hacen saber sus fans, quienes reaccionan sorprendidos porque no creen que tenga los años que tiene y luce mucho más joven.

Además, la guapa cantante, quien está celebrando por sus primeros 25 años de dedicarse a la música, muestra también siempre sus bellas piernas y queda claro que físicamente luce espectacular, así se lo manifiestan otros seguidores en Instagram y le expresan entre otras cosas que sigue cantando excepcional y se ve mejor que nunca.

Si el amor tuviera sonido e imagen, obvio serían tus canciones y tu rostro tan lindo", "Nunca me cansaré de decir lo hermosa que estas, es que me estoy shock!!! Acaso... la media naranja, kiwi, sandia existe??!", "Que hermosa eres me encanta verte besos desde Argentina", son algunos halagos que a Fey le dedican sus fans en Instagram tras verla posar en trajes de baño.

Fey es una persona bastante disciplinada con su forma de vivir y en eso va incluido el que come siempre nutritivamente, además hace mucho ejercicio, por ejemplo, evita comer carnes rojas y toma bastante agua, lo ha compartido en Instagram, eso hace que tenga una buena calidad de vida y también la hace sentirse en perfecto estado de salud.

María Fernanda Blázquez Gil es el nombre real de Fey y en estos 25 años de trabajo se ha mantenido vigente en la música, pese a que ha tenido algunas ausencias. En 1995 dio a conocer su primer disco Fey, del cual colocó rápidamente en el gusto del público temas como Me enamoro de ti, Bailando bajo la lluvia y Media naranja.

Fey es actualmente una de las mejores cantantes de pop en México y constantemente asombra a sus miles de seguidores en redes sociales con las fotografías que sube de ella y en las que muestra el cuerpazo que tiene. Nadie le cree que se acerca a los 50 años de edad, puesto que luce impactante.

A Fey le encanta su cuerpo y también el colocar en Instagram algunas tomas en las que luce en traje de baño, ropa casual, vestidos elegantes, el caso es que con lo que se ponga siempre luce verdaderamente sexy y juvenil. Tierna la noche, El color de los sueños, Amo, No me acostumbro son algunos de los muchos éxitos musicales de la cantante, quien ha vendido 20 millones de discos, además ha participado como jurado en el reality show mexicano Bailando por un sueño (2014).

En enero de 2017 intervino en la gira 90's Pop tour, en la cual compartió créditos con artistas como JNS, Caló, The Sacados, Erick Rubín, Aleks Syntek, OV7, Litzy, MDO, Irán Castillo, El Círculo, entre otros.

Y en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, el actor Salvador Zerboni aseguró que tuvo una relación amorosa con Fey, pero terminó por los chismes del conductor de televisión Juan José Origel. Supuestamente Pepillo le habría dicho a Fey que Salvador Zerboni andaba de coqueto con otra mujer, motivo por el cual la intérprete habría terminado su romance con el actor, sin embargo Zerboni y Fey ahora son buenos amigos, lo ha dicho él.

