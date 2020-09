México. Fey luce increíblemente sensual para anunciar su nueva canción. A través de Instagram, la cantante, quien es originaria de Ciudad de México comparte que el 25 de septiembre sale su nueva canción en todas las plataformas, aunque no da el nombre de ella. Fey celebra estos días por sus 25 años de carrera artística.

Fey está de regreso en la música con un nuevo tema y con un video en el que aparece ella muy sexy y muestra su lado sensual anuncia que dentro de unos días sus seguidores ya podrán disfrutarlo. Queda la duda si será una balada o un tema bailable, aunque parece más esto último.

En el sexy video, Fey, cantante de éxitos musicale como Bailando bajo la lluvia y Azúcar amargo aparece con un conjunto de piel negro y luce increíblemente espectacular, además de que llama la atención también porque se ve bastante rejuvenecida.

Además, la guapa cantante muestra también sus bellas piernas y queda claro que físicamente luce como veinteañera, pese a que tiene 47 años de edad, incluso en varios comentarios sus fans se lo hacen saber, además de expresarle que sigue cantando excepcional y se ve mejor que nunca.

La guapa cantante tiene preparadas varias sorpresas para sus fans, las cuales ha estado ideando en estos meses y con ellas celebrará por sus 25 años dedicada a la música; poco a poco las irá dando a conocer en sus redes sociales para beneplácito de sus seguidores.

María Fernanda Blázquez Gil es el nombre real de Fey y en estos 25 años de trabajo se ha mantenido vigente en la música, pese a que ha tenido algunas ausencias. En 1995 dio a conocer su primer disco Fey, del cual colocó rápidamente en el gusto del público temas como Me enamoro de ti, Bailando bajo la lluvia y Media naranja.

Fey es actualmente una de las mejores cantantes de pop en México y constantemente asombra a sus miles de seguidores en redes sociales con las fotografías que sube de ella y en las que muestra el cuerpazo que tiene. Nadie le cree que se acerca a los 50 años de edad, puesto que luce impactante.

A Fey le encanta su cuerpo y también el colocar en Instagram algunas tomas en las que luce en traje de baño, ropa casual, vestidos elegantes, el caso es que con lo que se ponga siempre luce verdaderamente sexy y juvenil.

¡Guapa!", "¿Cómo no amarte", "¡Estás de impacto...!", "Mi corazón no se resiste a tu belleza", "No cabe duda que eres la mujer mas bella de todo el mundo", le escribieron sus fans en respuesta a su publicación.