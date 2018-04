Fey deleita con sus bellas piernas a sus 44 años de edad

La cantante Fey no solo ha encantado en el show 90´s Pop Tour, sino que además, ha causado furor en sus redes sociales, al compartir fotografías que dejan sin aliento a sus miles de seguidores.

Fey no duda en presumir ese cuerpo de tentación que tiene a sus 44 años de edad.

Recientemente Fey volvió a hacer uso de sus redes sociales y subió una atrevida foto para mostrar sus bien torneadas piernas posando recostada en un sillón únicamente con un traje de baño y zapatos en la que desbordó sensualidad.

“Si quieres entender a una mujer. tienes que ponerte en sus zapatos”, escribió la intérprete en su post que generó miles de "corazones rojos" y cientos de buenos comentarios para halagar su figura.

Hace unos días, Fey manifestó sentirse a gusto consigo misma, aunque aseguró que no siempre fue así.

En entrevista con Javier Poza comentó:

Cuando era adolescente me comparaba con las revistas con alguien que es totalmente diferente a ti, hoy me di cuenta que yo tenía piernas de otra dimensión, siempre me sentía que no encajaba, me sentía gorda y me criticaba.