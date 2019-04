Fher Olvera, líder de Maná en contra del Tren Maya de AMLO

Fher Olvera vocalista y líder del grupo Maná se le fue con todo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues manifestó su descontento sobre la realización del Tren Maya en uno de sus conciertos.

"No creo y me vale mad%&$ que me eche a la mitad de México encima no creo que sea buena idea el Tren Maya. Van a destruir muchísima selva. Lo que es, y lo que no es, no es", expresó Fher.

Por si fuera poco dijo estar a favor de las acciones que ha tomado el gobierno durante estos meses, pero aseguró que la naturaleza es algo que no se puede tocar o negociar de alguna manera.

Esta bien que el nuevo gobierno haga acciones, pero cuando van contra la ecología; ahí no va, ahí no se permite", expresó.

Al parecer a Fher Olvera, vocalista de Maná, no le gusta para nada la idea del Tren Maya.

¿Qué les parece?pic.twitter.com/vKy9LhJOve — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 22 de abril de 2019

"Hay que hacer un estudio para ver qué va a pasar con ese Tren Maya que va a destruir millones de árboles. No vamos a dejarnos mexicanos, vamos hacer una lucha", concluyó el vocalista.

Cabe mencionar que en más de una ocasión el artista ha dado mensajes ambientales en sus conciertos y es que hasta en su música a expresado ese sentimiento sobre la naturaleza.