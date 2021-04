Fher Rivas: Yo te espero es la nueva manera dedecir te quiero

Mazatlán, Sin.- El michoacano Fehr Rivas sigue dando de qué hablar con su género “rockmántico”, y es que después de haber cerrado con éxito el 2020 con una balada, el pasado 5 de marzo estrenó el sencillo, Yo te espero. Los detalles de esta fresca pieza los platicó en entrevista por vía telefónica para EL DEBATE.

Inspirada en una sinaloense que conoció en Los Ángeles, lugar donde Rivas radica actualmente, la pieza invita a los escuchas a tener una buena actitud ante la situación que se está viviendo durante la contingencia sanitaria.

Pues estamos en un momento donde solo un click nos puede acercar a las personas, por ello, para el compositor decir “yo te espero” es una forma de decir te quiero.

A principios de este mes estuvo invitado a participar en el festival de Los 40 Principales, en Puebla, y aprovechó para hacer una serie de presentaciones en los alrededores, como en Tlaxcala, Morelia y Guadalajara.

“Se fueron abriendo los lugarcitos, fue una minigira de 100 persona. Fue bonito porque no había salido a tocar desde el año pasado... Me llenó mucho de energía, que la gente que fue disfrutó el show y apoyó en plena pandemia. Eso me inyectó mucha buena energía”, expresó con emoción.