Fidel Rueda “se cotiza bien" con su nueva producción

Atlanta, GA.- El cantante Fidel Rueda creador del sonido norteño banda tras el exitazo con el sencillo “No lo superas”, del compositor Luciano Luna, ahora “Se cotiza bien” y promociona su más reciente producción tanto en México como Estados Unidos.

Carlos Fidel Rueda Araiza, conocido como en el ambiente musical como Fidel Rueda, es uno de los máximos exponentes dentro del Regional Mexicano, en el norteño y banda es versátil, romántico, e imprime sentimiento y pasión a sus letras, convirtiéndolo en uno de los cantautores más importantes y sobresalientes dentro de la industria musical.

Durante la exitosa presentación del intérprete en Georgia, entrevisté al talentoso joven de Sinaloa, quien cuenta con amplia trayectoria musical, y ahora con su doceava producción bajo el sello discográfico de su nueva disquera RB Music, el intérprete de “Vaciando botellas” asegura vivir intensamente el mejor momento de su carrera artística, con bases solidas, una trayectoria plagada de éxitos a nivel internacional lo cual ha convertido a Fidel Rueda en uno de los exponentes favoritos dentro del género Regional.

“Estamos en plena promoción de este nuevo sencillo “Se cotiza bien”, el mismo que da título a este álbum, recientemente también estuve en Chicago realizando otro video del tema “Aunque quiera olvidarte” es una balada muy identificable”, ya se está moviendo en mis plataformas digitales, descarguen el disco ya está en todo lo digital y en físico, contiene 11 temas, es un nuevo álbum realizado con todo el cariño y mucho amor para mi público, algo muy bien hecho como estamos acostumbrados”, asegura.

Durante la charla, el cantante comentó que no dejará de cantar los corridos y de vez en cuando incluye uno que otro en sus producciones, como lo son “La Fiera” y “Dinero vales”.

Mis corridos no son dedicados para nadie, son para toda la gente y a quien le quede, no precisamente tienen que llevar un nombre y con dedicatoria, simplemente son inspiraciones, lo que uno ve, son platicas.

“Gracias a Dios no he pasado por esa situación, no me han vetado, ni bloqueado, trabajo desde Chiapas hasta Tijuana, todo México y próximamente Centroamérica, ya hicimos promoción por Guatemala, la mayoría de mis éxitos son baladas de amor, desamor, mi público ha aceptado muy bien esos temas, claro que no dejo de grabar una que otra corrido, pero el romanticismo identifica a Fidel Rueda”, asegura el cantante grupero que mueve a las multitudes con sus canciones de amor y desamor al ritmo del norteño banda al estilo Sinaloa.

Con gusto admiré a un Fidel Rueda, totalmente emocionado, renovado y musicalmente exitoso. Me comentó que está feliz, y que la experiencia de los años de trabajo le han brindado seguridad y solidez a su carrera, está viviendo una etapa muy bonita, con 12 discos que lo respaldan desde aquel día que emprendió su nueva aventura musical como solista, ha realizado hermosos temas de amor, pero también le canta al desamor como “Vaciando botellas” el preferido de su público.

Cada una de las canciones de Fidel Rueda lleva impreso ese sentimiento y sello muy personal, letras lo dicen todo, y así continúa en la cúspide del éxito encumbrado como una de las grandes figuras de la música regional mexicana.