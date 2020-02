Fiesta y romance con Yuri y Carlos Rivera

Mazatlán, Sin.- El glamour y la fiesta carnavalera continuaron en su tercer día de actividades, y tras la coronación de su graciosa majestad Libia II, la ganadora del Festival OTI de la Canción en 1980, Yuri, y el triunfador de La Academia en 2004, Carlos Rivera, le cantaron a miles de personas en el estadio Teodoro Mariscal.

Noche del recuerdo

Al finalizar el espectáculo de coronación, la reina y su cortejo real descendieron del escenario para que el equipo técnico y de sonido montara el escenario para darle la bienvenida a la veracruzana, que salió después de 30 minutos de espera, vestida con un elaborado atuendo color naranja. Tras espectacular entrada, la artista saludó al alcalde de Mazatlán y le agradeció la invitación. La veracruzana continuó con su show. Los éxitos Detrás de mi ventana, Aire y Ni una mentira más, resonaron en el recinto beisbolero e hicieron vibrar los corazones de los espectadores, que no dudaron ni un segundo en corear junto a la veracruzana. En un pequeño receso de su actuación, Yuri invitó a las reinas infantiles 2019 y 2020, Dania I y Valentina I, y de la Poesía 2019 y 2020, Estrella I y Ximena I, al escenario para interactuar un poco con ellas, y hasta ensayaron cómo iban a saludar a los porteños desde sus carros alegóricos. Tras cinco cambios de vestuario, la artistas empezó a despedirse de los carnavaleros después de más de una hora de concierto, donde no pudieron faltar los éxitos Maldita primavera, El espejo y Hombres al borde de un ataque de celos. Complacida por la buena respuesta del público, la artista dejó el escenario para darle oportunidad a su colega Carlos Rivera que deleitara a sus fanáticos con sus música.

Cinco veces cambió de vestuario la veracruzana durante su participación.

Romanticismo y fiesta

Treinta minutos después de un segundo intermedio, las luces del escenario se volvieron a apagar y un fuerte grito se escuchó ante la inminente aparición de uno de los artistas del momento, Carlos Rivera. Acompañado de experimentados bailarines, inició su actuación al ritmo de la canción Eres. La gente empezó a prenderse y no dudo en pararse de su lugar para bailar y cantar junto a él. Carlos se dijo honrado por pisar por segunda vez tierras porteñas y compartir esta máxima fiesta junto a su gente. El concierto, que apenas empezaba, continuó con los temas Te esperaba y Todavía no te olvido, este último que interpreta junto al dueto Río Roma. Aunque la jarocha ya se había despedido, no perdió la oportunidad de regalarle al público la interpretación del tema Ya no vives en mí, así que invitó a su colega a regresar al escenario para complacerlo. Ya con los ánimos al máximo, las notas del tema Cielo azul se empezaron a escuchar y el artista subió al escenario a una fan que llevaba una pancarta con palabras de admiración y juntos cantaron y bailaron la melodía. Recuérdame, Lo digo, Bendita tu vida fueron solo algunas de las piezas que el también compositor cantó para los mazatlecos, que se mostraron alegres en todo momento. Todo parecía llegar a su fin después de una hora de música, cuando Rivera se despidió con su más reciente tema, Perdiendo la cabeza, el cual interpreta con Pedro Capó y Beky G. En este momento, las fans se veían bailar y cantar por todos lados. Después de una reverencia, dejó el escenario y las luces se apagaron. La gente no perdió la oportunidad de pedir más y tras varios minutos regresó y con emoción interpretó Me muero.Este momento fue perfecto para que el artista, a manera de homenaje a las víctimas de feminicidio, subiera a la pequeña Alyz Lizárraga para que lo acompañara mientras cantaba Bendita tu vida. Los gritos, chiflidos y piropos se escucharon por todos los rincones del Teodoro Mariscal mientras el originario de Huamantla, Tlaxcala, se despedía al ritmo de Regrésame mi corazón.

Cuando el tlaxcalteca interpretó el tema Recuérdame, de la película animada Coco, cayeron pedazos de papel china color naranja, simulando los pétalos de la flor de cempásuchil.

Mexicano destacado

Previo a subir al escenario del Teodoro Mariscal, Carlos Rivera brindó una breve entrevista a los medios de comunicación, donde expresó sentirse contento por ser uno de los pocos mexicanos nominados a la primera entrega de los premios Spotify Awards, en la categoría Artista Pop más Escuchado. Además, compartió que después de su presentación en la ceremonia de coronación grabaría un nuevo tema junto a la banda MS.