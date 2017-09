Fifth Harmony logra #1 de iTunes en EU y 48 países más

Con la gran anticipación y la máxima emoción de sus fans, el galardonado grupo multi-platino Fifth Harmony lanzó su tercer álbum homónimo, Fifth Harmony.

La agrupación comenzó el lanzamiento satisfaciendo las exigencias de sus fans con el debut del nuevo video del sencillo He Like That.

El cuarteto tomó por primera vez el escenario de los MTV VMAs presentándose en vivo para el histórico show. El grupo 3 veces ganador de un Moonman estuvo nominado por Mejor Coreografía y Canción del Verano.

Foto: AFP

Además de que presentó el principal sencillo de su álbum Fifth Harmony, Down feat. Gucci Mane, con el que ganaron la categoría de Mejor Video Pop.

Fifth Harmony ya es una sensación en los charts, alcanzando el lugar no. 1 en iTunes en 48 países y el no.1 en el chart Pop de iTunes Pop chart en todos los mercados.

#FifthHarmony subieron la temperatura con su ardiente performance en el escenario de los #MTV #VMAs Fotos: AFP Una publicación compartida de Debate Show (@showdebate) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 7:36 PDT

El seguimiento de 7/27 ha sido alabado tanto por los Harmonizers como por la crítica, el USA Today ha aclamado al álbum Fifth Harmony como, “la mejor expresión del empoderamiento de chicas que han predicado a lo largo de su carrera” y además de declararlo como “su trabajo más fuerte hasta el momento”.

Rolling Stone concluyó que:

“Es el álbum más cohesivo del grupo hasta el momento y una introducción satisfactoria hacia lo que Fifth Harmony es capaz de lograr en su nueva era”.

La muy anticipada música desencadenó una noche de frenesí entre los leales Harmonizers, que se reflejó entre los trending topics de Twitter y facebook.

Colaborando con colegas de tiempo atrás, nuevos productores y DJs como The Stereotypes, Skrillex, Poo Bear, Monsters y Strangerz, Ester Dean, Ammo & Dallas K, Dreamlab, Harmony Samuels, Tommy Brown y Sebastian Kole, Fifth Harmony entregó un álbum lleno de energía, pasión y con voces para llenar shows.

El álbum fue co-escrito en su mayoría por Ally, Dinah, Lauren y Normani, mostrándole a los escuchas el lado artístico de las chicas, además de que muestran el colectivo de voces lleno de seguridad y empoderamiento de Fifth Harmony que los fans conocen y aman.

Down el sencillo principal del álbum, lanzado el 2 de junio, fue el sencillo con crecimiento más grande en iTunes, debutando en número 2 a sólo momentos de su lanzamiento.

El track marcó el mayor debut de ventas de Fifth Harmony y fue la canción más agregada tanto en el Top 40 como en la Rhythmic radio.