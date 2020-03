Filtran Future Nostalgia, nuevo disco de Dua Lipa, a días de su estreno

Estados Unidos.- Dua Lipa sufrió una gran desgracia musical, su nuevo álbum titulado Future Nostalgia se ha filtrado por completo en Internet a pocos días de su estreno y ha causado un gran enojo entre sus fanáticos, quienes destacan que no se valora el trabajo de la artista.

El segundo material discográfico de Dua estaba previsto para el próximo 3 de abril y, se rumora, que fue un Little Monster quien hizo la filtración en Internet, esto debido a que Lady Gaga lanzará su nuevo álbum "Chromatica" justo con siete días de diferencia a Future Nostalgia.

Fue durante la noche del día de ayer, sábado, cuando en Twitter se volvió rápidamente tendencia el nombre del álbum, esto debido a su filtración y a que muchas personas estaban hablando del tema, por un lado, sus fanáticos se mostraron muy molestos, por otro, internautas pedían el enlace de descarga y algunos otros ya calificaban cada una de las canciones.

Ante la filtración de su nuevo material discográfico, Dua Lipa no se ha pronunciado en redes sociales, sin embargo, sus seguidores aseguran que no lo hará, pues se encuentra muy decepcionada porque no valoran su trabajo musical y apoyan con la difusión del álbum.

Future Nostalgia, el álbum, está previsto a lanzarse el 3 de abril, con 11 nuevas canciones, de las cuales ya se conocen tres; Don't Start Now, que fue el primer sencillo oficial, Future Nostalgia el sencillo promocional y Physical, el segundo sencillo que ha sido todo un éxito.

Dua Lipa también anunció que el tercer sencillo oficial, previo al lanzamiento del álbum, será Break My Heart y se estrenará el próximo viernes 27 de marzo junto a su video musical.

Con sólo siete días de diferencia, Chromatica, el sexto álbum de Lady Gaga, será lanzado el 10 de abril y aseguran que se trata de dos de los más grandes discos que se tendrán este año.