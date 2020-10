Filtran audios de Ginny Hoffman chantajeando a su hija

México.- La polémica entre Ginny Hoffman y Héctor Parra parece interminable, después de haber enfrentado fuertes problemas legales porque el actor supuestamente cometió actos indebido cuando su hija era apenas una niña, esta vez a actriz es quien se ve envuelta en problemas tras la filtración de unos audios en donde amenaza y chantajea a Alexa, su hija.

Según distintos medios de comunicación existen audios de la actriz en donde Ginny intenta poner en contra a Alexa de su padre Héctor. "Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras, o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy al juzgado. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas que tú no sabes, muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié", se escucha a Ginny mientras habla con su hija.

Por si fuera poco, la actriz también la amenaza con correrla de su casa y enviarla con su padre si no le hace caso de lo que estaba pidiéndole en ese momento. De acuerdo con los abogados de Héctor, existen pruebas en donde ella, siendo su hija menor de edad, la corre de su casa sólo porque no quería tener relación con su padrastro.

Tenemos pruebas que hablan de como Ginny corría a su hija de casa siendo menor de edad. Nosotros no podemos esperar porque vemos con preocupación cómo Alexa sigue siendo víctima de una manipulación", explicó el abogado de Héctor.

Héctor Parra junto a su hija Alexa. Foto: Instagram

¿Qué pasó entre Ginny Hoffman y Héctor Parra?

El pasado mes de agosto la actriz Ginny Hoffman, junto a su hija Alexa, ofrecieron una entrevista exclusiva para TV Notas, en donde la actriz se le fue con todo a su expareja Héctor Parra, a quien acusó de haber abusado de su hija cuando apenas tenía entre 9 y 10 años de edad, asegurando que tenía muchos "problemas mentales".

Los actores se conocieron en el año 2000 y luego de mantener una relación de 8 meses decidieron irse a vivir juntos, pero ella lo veía muy distante, sin querer tener responsabilidades, "tóxico", pero cuando quiso dejarlo era demasiado tarde, pues estaba embarazada y eso la hizo detenerse, pensando que cambiaría, sin embargo, esto jamás ocurrió.

Hubo agresiones psicológicas, físicas jamás se las permitiría, pero me hacía sentir menos, fea, inútil. Héctor es una persona muy tóxica, necesita atención, tiene problemas en todas las áreas de su vida. Desde su niñez tenía mucho rencor en contra de su mamá", confesó Hoffman en la entrevista.

Resistió por seis largos años, solo por su hija, pero no pudo soportar cuando le encontró mensajes comprometedores con otro famoso acto de Televisa, revelando que es bisexual, pero no quiere que nadie se entere, al confrontarlo por esto, recibió una sorprendente respuesta por parte de Parra.

Me respondió: ‘Te puse un cuatro (una trampa) para ver si me estabas vigilando’, y le dije: ‘No te estoy pidiendo explicaciones, sé feliz, pero no lastimes a más gente’. Cuando me separé, dije: ‘Soy la mujer más feliz de este planeta’. Salí de un infierno", detalló la actriz.

Después de esto, el acuerdo que tenían con su hija era que ambos podían verse cuando quisieran, pero ella cada que se quedaba con él regresaba con extrañas actitudes, muy altanera, grosera y agresiva, por lo que le aconsejaban que no la dejara verlo.

Ginny asegura que ella no quería intervenir en su relación de padre e hija, por lo que esperaba a que su hija tuviera su propia opinión, hasta que Alexa comenzó a pedir que no la dejaran quedarse a dormir con su padre y finalmente ya no volver a verlo, sufriendo una gran crisis a tal grado de que, si lo pasaban por la televisión, ella no podía verlo.

Alexa junto a su madre, la actriz Ginny Hoffman. Foto: Instagram

Cuando mi hija tenía como 13 años, estaba viendo la televisión y de repente empezó a gritarle a mi esposo, Alberto: ‘¡Cámbiale, cámbiale, quítalo!’ Me dijo mi esposo: ‘Salió su papá en la tele y me pidió que le cambiara’, y le dije: ‘Es tu papá’. ‘Ése no es mi papá, por mí, mejor que se muera’, y dije: ‘No, espérate, esto ya no está bien’, le pregunté: ‘Nena, ¿qué está pasando?’, me dijo: ‘No quiero y no puedes obligarme a verlo, él no es mi papá, mi papá es Alberto", recordó Ginny.

Asimismo, recordó cómo fue que se enteró de lo que sufría su hija, confesando que cuando ella le dijo todo pensó en ir a matarlo, pero la niña solo pidió que lo demandaran, pero al enterarse de que tenía que verlo de nueva cuenta, prefirió que las cosas quedaran así y solamente no lo dejaran acercarse a ella.

Él responde a las declaraciones

Héctor Parra rompió el silencio y dio su versión de los hechos luego de haber sido señalado por su expareja Ginny Hoffman y su hija Alexa de ser un pedófilo y haber presentado conductas impropias frente a su hija cuando esta tenía entre 9 y 10 años, además de sostener que el histrión es bisexual.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando donde el actor mexicano habla sobre todo la situación, recordando las diferencias que tuvo con Ginny a causa de Daniela, su hija mayor con otra mujer, pues recordó todas las malas actitudes que la actriz tenía con la menor y cómo influía a su hija para que no se portara bien con ella, llegando hasta el punto de no hablarle.

De acuerdo con Héctor, él tomó la decisión de separarse de Ginny cuando para él fue suficiente su actitud con su hija mayor, hija de Érika, su primera esposa. Después de haberse separado, cada uno rehízo su vida, pero luego de varios años de mantener una relación formal, la actriz comenzó a presentar conductas muy extrañas que le prohibían convivir con su hija.

Lo que declara Héctor Parra sobre las historias de abuso