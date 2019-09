Filtran audios de Verónica Castro donde dice la verdad de la boda

Yolanda Andrade ha insistido desde hace varios días, haberse casado de manera simbólica con la actriz Verónica Castro, quien lo ha desmentido ocasionando una "guerra" de dimes y diretes entre ambas a través de redes sociales y entrevistas con diversos medios de comunicación. En medio de todo este escándalo, "La Vero" anunció recientemente su retiro de la actuación a través de las redes sociales y ahora, surgen unos audios donde la Primera Actriz explica el por qué la conductora de televisión insiste en lo de su boda.

La periodista Moria Casán, amiga de Verónica Castro desde hace años, en el programa "Incorrectas" de la televisión argentina, compartió dichos audios donde la acrriz asegura que a Yolanda Andrade le urgía promocionar su nuevo programa "Consecuencias con Joe" y que por eso, se valió de la publicidad que podría darle la controversia de su supuesta boda.

“Esta chica, lo que pasa es que tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella y no es idea de ella, es idea de ustedes (argentinos), es un programa que hizo Soledad Silveyra, ¿te acuerdas?, hace mucho tiempo", dice "La Vero".

Y ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada, entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada para decir de esto.