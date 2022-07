Filtran audios de La Academia que exhiben presunto acoso hacia Jackie y Cesia

México. Un escándalo ha desatado la filtración de unos audios de La Academia: 20 años que exhiben un presunto acoso hacia contra las participantes Jackie y Cesia, y el caso se da a conocer en varios portales de noticias ya.

Los audios se habrían grabado en una transmisión en vivo de La Academia y en ellos se escuchan a dos integrantes de la producción de Televisión Azteca, quienes emiten comentarios lascivos y de acoso contra las alumnas Jackie y Cesia.

De esta situación ya se habría enterado también Ricardo Salinas Pliego y reaccionó a ella en Twitter escribiendo: "estamos investigando...".

"Viene bien tapadita, hace un chorro de frío, viene bien sexi, ¡mami!", se oye escucha decir a un hombre en el audio que se ha viralizado ya; internautas reprueban el acoso sexual en contra de las alumnas y piden que resuelvan el caso.

Cesia, participante en La Academia: 20 años. Foto de Instagram

El equipo de Jacki exige que se esclarezca el incidente y por medio de pancartas en redes sociales muestra su descontento: “El acoso sexual es algo que no tiene cabida en ningún lado, de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia”, dijo Jackie.

Vanessa Claudio, conductora de La Academia: 20 años, señala que supuestamente el audio no provino de la transmisión:

“Esta mañana se filtró una conversación privada en la transmisión 24/7 entre dos personas que pensaron que se estaban dirigiendo a los académicos. Se investigó y no fue el caso. Condenamos este tipo de conducta y se están tomando las medidas correspondientes”.

Estos son algunos comentarios de personas en redes sociales acerca de la situación referida de los audios filtrados en La Academia: 20 años:

Foto captura pantalla Twitter

"¿esta persona de su producción hace alusión “al frío del foro” las únicas mujeres en para la son Cesia y Jackie PERO NO SE REFIERE A ELLAS?", "Nos creen tontos ????, y aún si no fuera a ellas era alguien de ahí y no debería ser permitido" y “Qué asco que una señala que se llama así misma señal con valores permita el acoso, no importa si fue hacia las académicas o hacia alguien más, lo que se escuchó en el 24/7 es acoso.”