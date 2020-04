Filtran el tracklist de Chromatica, el nuevo álbum de Lady Gaga

Las filtraciones no terminan para el equipo de trabajo de Lady Gaga, luego de que comenzaran los internautas con fechas, imágenes, videos, la portada oficial y música filtrada, la cantante vuelve a sufrir por la filtración del tracklist de su nuevo álbum, Chromatica.

Con colaboraciones junto a Ariana Grande, Black Pink y Elton John, así es como la cantante pop se reinventa en la industria musical, ofreciendo un concepto totalmente distinto al que sus fanáticos habían estado acostumbrados y logrando hacer crecer sus emociones aún más.

Fue por culpa de la empresa estadounidense Target que se filtró el nombre de cada una de las 16 canciones y los 3 interludios, ya que por accidente subieron la versión oficial a sus plataformas y no la censurada que se había estado publicando.

ES OFICIAL! Lady Gaga colaboró con BLACKPINK, ARIANA GRANDE Y ELTHON JHON para #chromatica pic.twitter.com/JLHDg40fMN — Lady Gaga ���� (@Gagamysmilee) April 22, 2020

Los fanáticos de la intérprete de exitosos temas como Born This Way y Bad Romance están impacientes por escuchar su nueva música, así como la gran colaboración que tiene al lado de una de las estrellas pop más populares actualmente, Ariana Grande, con quien se confirma el tema Rain On Me.

Lady Gaga hace oficial del anuncio del tracklist de Chromatica en Instagram

Horas más tarde de haberse filtrado el nombre de cada una de las canciones, Lady Gaga comparte en su Instagram oficial el esperado anuncio de Chromatica, en el que, con una imagen de color verde, se muestra el nombre del álbum y los temas que contiene.

Este es el tracklist oficial de Chromatica, el nuevo álbum de Lady Gaga:

Chromatica I Alice Stupid Love Rain On Me ft. Ariana Grande Free Woman Fun Tonight Chromatica II 911 Plastic Doll Sour Candy ft. Black Pink Enigma Replay Chromatica III Sine Frome Above ft. Elton John 1000 Doves Babylon

Bonus tracks para la versión de lujo:

Love Me Right

1000 Doves (piano demo)

Stupid Love (Vitaclub Warehouse Mix)

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que el álbum será lanzado, ya que por la crisis mundial actual a causa del coronavirus (Covid-19), Lady Gaga decidió postergar el lanzamiento, pues no lo parecía el momento indicado para el estreno y también busca ofrecer una era completa para sus Little Monsters.