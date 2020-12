Filtran en Internet la nueva canción de Miley Cyrus y Dua Lipa

Estados Unidos.- El año pasado Miley Cyrus estaba planeando lanzar su séptimo álbum de estudio de una forma muy original; la cantante estrenaría una serie de cuatro EPs durante el año que al final se juntarían para completar su nuevo disco, sin embargo, esto no terminó saliendo como lo esperaba, pues los planes cambiaron y sólo logró lanzar el primer grupo de canciones de este futuro proyecto.

El tiempo pasó, pero ninguna señal de nueva música de Cyrus llegó, aunque los rumores no cesaban, se hablaba de colaboraciones con Dua Lipa y Shawn Mendes, aunque fue la primera quien sí logró llegar hasta el corte final del disco y participar al lado de la exchica Disney en el éxito 'Prisoner', presentado como el segundo sencillo de "Plastic Hearts", el nuevo disco de Miley.

Pero este tema no fue el único que las cantantes grabaron a dueto, pues en Internet se ha filtrado una nueva canción titulada 'LA Money' también con las voces de estas dos estrellas del pop, pero con un ritmo e historia totalmente distintos a lo que lanzaron hace algunas semanas previo al estreno del nuevo disco de Miley el pasado 27 de noviembre.

En 'LA Money' las cantantes hablaron sobre cómo el mundo que las rodea no las conoce realmente y le dicen a su pareja que "no es sobre ellos", sino "sobre ellas", pues son "las más buscadas", aunque la gente "las juzga muy rápido cuando son atrapadas haciendo dinero en Los Ángeles", refiriéndose a su trabajo como cantantes. Asimismo, hablan sobre "las falsas personas que les dicen que las aman".

La nueva canción filtrada es el primer demo que grabaron las cantantes para el disco de Miley Cyrus, el cual llevaría por nombre "She is Miley Cyrus" y tendría ritmos más pop y R&B, a diferencia de su más reciente material, que sigue géneros como el pop rock. Sus fanáticos han enloquecido con este segundo tema, aunque no encaje en el disco, escuchar esa fusión es impresionante.

Pese a que ha quedado como un descarte, motivo por el cual es muy difícil encontrarlo en Internet, la realidad es que el tema que llegó hacia la final del nuevo disco de Miley es el que ha dejado a todos impactados, pues en pop rock las cantantes dan lo mejor de sí mismo y hablan sobre una historia con la que muchos pueden llegar a sentirse identificados.

Muchos de los fanáticos de Miley y Dua están tristes de que no se haya lanzado esta canción de manera oficial, pero fue la misma Cyrus quien comentó en el pasado que habían cambiado los planes de su nuevo disco tras perderlo todo en el incendio de su casa en Malibú, California, Estados Unidos, por lo que aquellas historias que había contado no "se sentían bien para contar", ya que ella era una persona diferente en aquel momento y tenía mucha razón.

El regreso de Miley Cyrus a la industria musical fue muy esperado y a su vez elogiado, pero no fue hasta el lanzamiento de 'Mindnight Sky', su primer sencillo' que la cantante atrajo todas las miradas, pues con una fusión disco pop dejó a todos encantados y sin dejar de cantar el nuevo tema, pues seguía las tendencias, pero a su vez podía hacer recordar antiguos sonidos que marcaron a toda una generación.

Cuando la cantante lanzó su séptimo álbum de estudio, "Plastic Hearts", sus canciones fueron muy aclamadas y todos aseguran que ahora ha encontrado su sonido de forma definitiva, lo que es muy cierto, pues ella misma se ha pronunciado sobre el tema y les ha dicho a todos sus fanáticos que era algo que tenía que llegar en su momento, sobre todo cuando en cada uno de sus discos incluyó temas de estos géneros que la hacían sentir muy bien y muy contenta de "salirse de sus casillas".

Es con su séptimo disco "Plastic Hearts" con el que la cantante ha regresado más fuerte que nunca desde el lanzamiento de su sexto disco, "Younger Now", el que mostró una faceta muy diferente de Miley, pues eran ritmos country pop y sonidos mucho más experimentales.