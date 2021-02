Filtran foto de Daniel, hijo de Luis Miguel, y es igualito a él

México. Un video se ha filtrado en redes sociales en el que aparece Aracely Arámbula junto a Daniel, uno de sus dos hijos Daniel procreados con el cantante Luis Miguel, y está dando mucho de qué hablar en el sentido de que comentan que es igualito físicamente a su famoso padre, cantante de éxitos como Ahora te puedes marchar y Decídete.

Aracely Arámbula, quien tuvo una relación sentimental con Luis Miguel años atrás y fruto de la cual nacieron dos niños, no acostumbra a publicar imágenes de sus hijos en redes sociales, pero ahora le da la vuelta al Internet un video en el que aparece con uno de ellos.

Aracely, protagonista de telenovelas como Los Miserables, sale sonriendo junto al menor de sus hijos y entre los muchos comentarios que sus seguidores escriben en Instagram, destaca que es idéntico a Luis Miguel.

En las imágenes puede verse a Aracely Arámbula disfrutando de un helado junto a su hijo Daniel, quien va de copiloto, y apenas se logra ver su carita, pero se aprecia que él y Luis Miguel son como dos gotas de agua. El video se compartió mediante las historias de Instagram de Aracely en mayo de 2020, pero se ha retomado como si fuera nuevo.

Lastimosamente, Arámbula, quien es originaria de Chihuahua y se inició como actriz participando en la telenovela Pueblo chico, infierno grande, junto a Verónica Castro y Juan Soler, comentó a inicios de 2020 que Luis Miguel olvidó felicitar a Daniel en el cumpleaños 13 del niño.

No, no llamó el papá (Luis Miguel)", informó la actriz a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, y al ser cuestionada por la prensa respecto a si eso afectó a la familia y los niños específicamente, respondió que no, pues sus hijos tienen mucho padre con otras figuras que ocupan este rol.

Aracely ha comentado también en otras entrevistas, de las pocas que da y en las que toca el tema de Luis Miguel, que los niños tienen una familia divina y lo que les sobran son regalos y amor todo el tiempo, por lo que no extrañan a Luis Miguel en lo absoluto, pero se ha negado a tocar el tema de la manutención. También se ha dicho que ella lo tiene demandado respecto a este tema, pero de ello tampoco ha querido hablar.

Y fue en 2005 cuando todo mundo hablaba de la relación sentimental entre Luis Miguel y Aracely Arámbula, una vez que la dieron a conocer ellos mismos oficialmente y fueron fotografiados juntos paseando en Roma. Ambos lucían muy enamorados y así se habrían mantenido durante varios años, hasta que todo terminó entre ellos.

El 1 de enero de 2007 nació Miguel y el 18 de diciembre de 2008 Daniel, el segundo, pero pese al nacimiento de los niños, su romance no pudo seguir adelante y terminó, por lo que tomaron distintos rumbos sus vidas; desde entonces supuestamente Aracely se ha encargado de todos los gastos de los niños, puesto que el cantante no aportaría nada económicamente hablando y son pocas las ocasiones en que los ha visto en persona.

A principios de 2009 al parecer ya las cosas no estaban bien entre Aracely y Luis Miguel, y aunque no confirmaron su separación, era evidente que ya no iban a compartir sus vidas y los conflictos seguían entre los dos. Luego, en 2011, Aracely dijo que Luis Miguel no quería pasar tiempo con sus hijos. Los problemas empeoraron y ella presentó una demanda contra el cantante que le exigía la manutención.

Recientemente se rumoró que Aracely Arámbula se uniría a las filas de TV Azteca para integrarse como conductora del popular reality show Masterchef México y promociona actualmente el tema Malas noticias, en cuya letra le dice a su expareja que es feliz.

