Filtran fotos del video prohibido de Celia Lora y Apolonia Lapiedra

El nombre de la polémica playmate mexicana Celia Lora se volvió tendencia en Twitter luego de que se filtraran algunas imágenes de su video prohibido junto a la actriz de videos para adultos Apolonia Lapiedra, con quien a mediados del 2019 colaboró y grabó algunos videos que muy pronto podrían estar disponibles para el público a través de una suscripción a su página oficial.

Dicha plataforma presenta a la modelo hija de Chela y Álex Lora en videos y fotografías sin ningún filtro y como Dios la trajo al mundo, material por el cual se deberá pagar una suscripción mensual, ya que no será gratuito, sin embargo, usuarios de Internet se han encargado de filtrar de forma "gratuita" el material de la mujer de 36 años.

Entre las fotografías que se filtraron en Twitter se puede apreciar a Lora y Lapiedra en la cama interactuando entre sí y haciendo cosas íntimas que fueron grabadas con la intención de que su público pueda deleitarse con estas.

Cabe recordar que Celia Lora se ha convertido en una de las famosas más polémicas del medio artístico, ya que no tiene filtros para decir lo que piensa y no se detiene por nada para hacer lo que quiere, una mujer valiente que no le importa lo que digan los demás.

Pero no sólo se le conoce por estas acciones, sino también porque ha formado su propia carrera como actriz, modelo y conductora, tal es el caso de su más reciente aparición en la pantalla chica en el programa de Acapulco Shore temporada 6, en donde enamoró a todos los televidentes e incluso participantes del reality show.

Celia hizo su debut en televisión en el programa "Lucky Ladies", pero fue en mayo de 2019 cuando ganó gran parte de su popularidad en el medio cuando participó en dicho reality show de MTV LA.

Ahora, Celia Lora se coloca como una de las celebridades más sensuales de Instagram, plataforma en donde constantemente enamora a sus millones de seguidores con atrevidas fotografías que sin duda alguna no dejan mucho a la imaginación, pero no sólo en esta red es muy popular, también en Twitter se roba todas las miradas, pues es ahí en donde burla la censura y comparte imágenes eróticas que se roban más de un suspiro.