Filtran imágenes de grabación de la secuela de "Encantada", "Desencantada"

Todavía no existe una fecha de estreno para Desencantada , la secuela de Encantada, pero, de salir todo bien durante su rodaje y producción, se estaría estrenando este mismo 2022 a través de Disney+. El elenco también está conformado por Idina Menzel, James Marsden, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown y Jayma Mays.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, destacándose que es muy probable que la pareja viaje en el tiempo debido a su estilo de vestimenta. En las fotografías se aprecia a los famosos en sus respectivos papeles con atuendos muy al estilo de un cuento de hadas antiguo.

Estados Unidos.- Fue en 2007 cuando Disney logró conquistar a su audiencia con Encantada , la historia de Giselle, una princesa sacada literalmente de un cuento de hadas que termina en Manhattan, en donde la música, la magia y los finales felices parecen no existir. A más de 15 años se acerca el estreno de su secuela, titulada Desencantada .

Gilberto Coronel Periodista Web

