México.- Los esposos e influencers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja podrían estar muy molestos con su familia luego de que filtraran por accidente una fotografía supuestamente de su bebé, a quien nombraron Juan de Dios Pantoja Loaiza y es conocido como Juanito o Mini JD.

Fue el pasado 16 de febrero cuando nació el primer hijo hombre de esta querida y exitosa pareja de influencers, llegada con la que ahora Kima Sofía pasa a ser la hermanita mayor y las redes sociales fueron una revolución, pues todos estaban impacientes por conocerlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque no se revelaron fotografías del bebé en aquel momento, se dice que La Lindura Mayor podría estar muy molesta con su familia porque supuestamente filtraron una fotografía de su pequeñito antes de que ellos lo presentaran oficialmente ante todos sus fans.

Leer más: Con seis meses de embarazo, Natti Natasha muestra lo mucho que se mueve su bebé

Según informan a través del canal de YouTube "Es Neta" de Iván Plascencia, la fotografía habría surgido por una historia publicada por una prima de Loaiza, a quien se le ubica como Elizabeth Loaiza y cuenta con más de cien seguidores.

La joven compartió en sus historias de la plataforma la fotografía de un bebecito recién nacido y escribió como descripción: "Mi sobrinito hermoso", levantando las sospechas de forma inmediata entre sus seguidores y los de la influencer, por lo que no dejan de afirmar que se trata de Juanito.

Filtran supuesta foto del hijo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Aunque no se ha confirmado que éste lindo bebé sea el hijo de los cantantes, ambos han mencionado en distintas ocasiones que aún no han publicado fotografías de su hijo y que no han enviado tampoco a sus familiares, porque serán ellos quienes lo presenten de manera oficial.

Pero también han revelado que han sostenido videollamadas con sus familiares para presentar al nuevo integrante, por lo que no sería nada difícil hacer una captura de pantalla de la imagen, editarla y compartirla, aunque duda que esto realmente sea verdadero.

Leer más: Quieren a Maribel Guardia como la próxima Chocolate Abuelita de México

Así que por ahora todo queda como rumores y teorías de la Internet, aunque será sólo cuestión de tiempo para que la pareja presente oficialmente a su bebé, de quien sólo han compartido algunas fotografías y videos en donde no se le ve el rostro, logrando emocionar al máximo a sus fans.

Kimberly Loaiza reporta estar bien de salud tras dar a luz

Después de dar a la luz a su segundo hijo, la influencer Kimberly Loaiza ha revelado a través de sus redes sociales que está en perfecto estado de salud y recuperándose de maravilla, lo que tiene muy contentos a sus fans. Incluso, recientemente se apareció en las historias para hablar sobre el lanzamiento del primer disco de su esposo y comentó sentirse muy bien de salud.

Suscríbete aquí a Disney Plus