Filtran supuesta fotografía íntima del DJ Calvin Harris en Internet

La tarde de ayer el nombre de Calvin Harris, el famoso DJ escocés de temas como "One Kiss" y "This is what you came for", se volvió viral en Twitter luego de que se filtrara una supuesta fotografía íntima del mismo que dio mucho de qué hablar.

De acuerdo con varios usuarios de Internet, se trata del mismísimo DJ el hombre que aparece en la fotografía mostrando a la cámara su miembro masculino erecto, pues realizaron una extensa investigación para averiguar si se trataba de éste o no y además del gran parecido que presenta, el patrón de su barba es idéntico.

El también cantante de 36 años jamás se había visto en una polémica tan fuerte como esta, incluso, después de haber sido novio de Taylor Swift en momentos en que los medios de comunicación sólo buscaban un pretexto para atacarla, sin embargo, hoy se convirtió en una víctima más de las filtraciones.

Esta acción rápidamente dio pie a comentarios sobre el tema, hubo quienes alegaron la pésima acción que tuvo la persona que filtró la imagen de Harris, algunos criticaron la forma que tiene su miembro y aseguraron que es muy extraño y algunos otros agradecieron esto debido a que él es uno de los hombres más guapos dentro de la industria, sin embargo, esto no da el derecho de realizar este tipo filtraciones.

Así como Calvin, existen cientos de artistas alrededor del mundo, en su mayoría mujeres, que sufren de este tipo de filtraciones, una acción que ha comenzado a ser castigada en varios países, pues perjudican a su intimidad y en mayor parte a su salud mental.

Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Vannesa Hudgens, Winona Ryder y Kaley Cuoco, entre otras famosas, son algunas de las víctimas que se han registrado con el llamado CelebGate, término que se le asignó a la filtración de imágenes íntimas por parte de un hacker hace algunos años.

Las reacciones y memes que se generaron tras la filtración de la fotografía íntima de Calvin Harris

Yo buscando xq calvin Harris es tendencia / yo después de saber xq es tendencia pic.twitter.com/t6NFMV9BVd — duєndє �� (@jerecosta7) February 3, 2020