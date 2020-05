Filtran supuestas fotos íntimas de Lizbeth Rodríguez, la ex chica Badabun

Lizbeth Rodríguez aparentemente en está ocasión ha sido expuesta; supuestamente se filtraron 80 fotos y dos videos íntimos de la ex chica Badabun, imágenes donde deja al descubierto sus encantos físicos.

En el amplio catálogo de fotos que según se filtraron de Lizbeth Rodríguez, se ve como la youtuber posa ante la cámara para una supuesta sesión para una revista de caballeros. En varias de dichas imágenes aparece semidesnuda, usando provocativa lencería negra y un antifaz de conejo.

En varias cuentas de Twitter fue compartido el link para ver estas imágenes. Hasta el momento Lizbeth Rodríguez no ha comentado nada al respecto.

Lizbeth Rodríguez agradecida por los mensajes de cumpleaños

La filtración de estas supuestas fotos, ocurre dos días después de su cumpleaños. En su feed de Instagram publicó el siguiente mensaje para agradecer a sus fans por todas las muestras de cariño en ese día tan especial. "Gracias por todas sus bendiciones, felicitaciones y muestras de apoyo, lloro cada vez que veo un video o un mensaje lindo de ustedes, porque se que lo hacen de todo corazón y que en cada uno de los momentos que muestran, ustedes estuvieron ahí apoyándome, como siempre".

Este año ha sido el más loco, raro y lleno de emociones y altibajos de toda mi vida.

"Gracias por no dejarme decaer, por no permitirme sentirme mal ni insuficiente, no tienen idea de lo que significan para mi y de lo agradecida que estoy con todos ustedes. Hacen de mi mundo, el mejor de todos".

