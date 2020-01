Filtran supuesto setlist del medio tiempo del Super Bowl

La tarde de este lunes se filtró en Internet un supuesto setlist de las canciones que interpretarán la cantante de Colombia Shakira y la de El Bronx Jennifer Lopez, durante su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LIV el domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami.

De acuerdo con plataforma de noticias TUDN USA, quienes fueron los encargados de viralizar la noticia, las cantantes presentarán algunos de sus más conocidos éxitos como On The Floor y Whenever, wherever.

Por medio de su cuenta de Instagram oficial, la página de noticias compartió una fotografía de una hoja en donde se lee el repertorio de canciones, el orden y los invitados que acudirán a la final que definirá al campeón de la temporada número 100.

En la imagen se puede ver que estará conformado de la siguiente manera: Get right, Waiting for tonight, Booty y un medley de I'm real/From drop till dawn para Jennifer Lopez, este último con la presencia de Ja Rule, después She wolf, Powerful, medley de Chantaje, La Tortura y Me gusta, Beautiful Liar en colaboración con Beyoncé y nuevamente un medley de Whenever Wherever con Belly Dance, para Shakira, como acto final vuelve JLO junto a Pitbull para interpretar On The Floor y finaliza Shakira con Hips Don't Lie junto a Wyclef Jean.

Este repertorio rápidamente trascendió en Internet y, en redes sociales algunos de los fanáticos de las cantantes se emocionaron demasiado, sin embargo, algunos otros mostraron un gran descontento al conocer las canciones que interpretarán, pues aseguran no son las mejores de sus carreras, además, hubo quienes aseguraron que era una grosería filtrar tal información, pues en estos shows se espera total y completa discreción con respecto a lo que harán, ya que se busca sorprender al público y a los televidentes de todo el mundo.

Cabe mencionar que además de estas dos grandes exponentes latinas, la cantante estadounidense Demi Lovato también asistirá al juego para deleitar al público con su poderosa voz, pues fue la elegida para interpretar el famoso himno de Estados Unidos.

Fecha del Super Bowl LIV 2020