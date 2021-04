Filtran video: Tefi Valenzuela llora por aceptar acuerdo del juez ante caso de Eleazar Gómez

México. Filtran un video en el que se fe cómo Tefi Valenzuela llora de impotencia por aceptar el acuerdo del juez ante caso de Eleazar Gómez, el actor que la golpeó y ella demandó ante las autoridades.

En el programa de espectáculos Chisme No Like dan a conocer el video en el que se escucha supuestamente a Tefi Valenzuela pidiendo justicia en su caso frente al juez.

Agradezco que Eleazar al fin me pidió perdón y reconoció que participó en estos hechos y al fin reconoció que es culpable, pero no sé por qué decir 'no lo vamos a mostrar como culpable’”, comenta molesta la modelo mientras sus propios abogados la escuchan.

Tefi Valenzuela, exnovia de Eleazar Gómez, ha sido criticada respecto a que el juez ordenó que el actor tendría que pagarle alrededor de 420 mil pesos como reparación del daño, pues ella dijo muchas veces que no le interesaba el dinero, sino que se hiciera justicia.

Para mí lo justo es que sea sentenciado y que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público, hasta hoy no he recibido ni un peso y no me interesa el dinero, estoy cumpliendo con mi derecho de demandar a alguien que ha golpeado a más de 4 mujeres", reitera Valenzuela.