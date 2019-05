Filtran video de la nieta de El Chapo cantando

Circula en redes sociales un video de Frida Guzmán, nieta de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el que aparece mostrando que tiene mucho talento para cantar. La joven es hija del fallecido Édgar Guzmán Loera, quien era hijo de "El Chapo".

Se ha filtrado en redes un video en el que aparece cantando la nieta de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el que era hasta hace pocos meses el narcotraficante más peligroso y buscado en el mundo.

Frida Guzmán demuestra su gusto por la música, y por cantar, y así lo demuestra en la grabación del video que se coloca en Instagram. Según reporte de Grupo Fórmula, algunas personas allegadas a la joven dicen que quiere ser cantante profesional.

Frida Guzmán interpreta "Never enough", de la película The Greatest Showman. De acuerdo con Nelssie Carrillo, Frida Guzmán participó en una competencia musical.