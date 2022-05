Filtran video del momento en que es detenido Ezra Miller, el actor quien interpretó  a Flash

Hawái.- Ezra Miller, quien interpretó a Flash en las películas de “Justice League” (“La Liga de la Justicia”) fue arrestado el pasado 28 de marzo acusado de alteración del orden público y acoso después de un incidente en un bar en Hilo.

A más de un mes del suceso, se ha difundido un video que corresponden a las cámaras corporales de la policía, donde se ve el momento que fue arrestado Ezra Miller en Hawái.

En el audiovisual, Miller alega que la agresión fue en defensa personal, explica que supuestamente, fue el hombre a quien le escupió quien estaba acosándolo.

Sin embargo, en las imágenes, el hombre al que supuestamente atacó asegura que fue Miller quien lo escupió. "No, él me agredió y empecé a grabar. Déjame que te enseñe el video. He sido agredido en este bar dos veces. Me grabo a mí mismo cuando soy agredido para NFTs y criptoarte", responde el actor a los agentes.

Detención de Ezra Miller

En un comunicado emitido por el Departamento de la policia de Hawái, informó que poco después de la medianoche del lunes 28 de marzo de 2022, Ezra Miller de 29 años que visitaba Vermont fue arrestado y acusado de alteración del orden público y acoso después de un incidente en un bar en Hilo.

Según los hechos reportados por la policía, el domingo 27 de marzo, a las 11:30 horas, patrulleros de Hilo Sur respondieron a un reporte de desorden público en un bar de la calle Silva.

Durante el curso de su investigación, la policía determinó que el famoso actor, se agitó mientras los clientes del bar comenzaban a cantar karaoke, Miller comenzó a gritar obscenidades y en un momento agarró el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke.

Acto seguido, se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos, por lo que el dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces sin éxito.

Miller fue arrestado y acusado de alteración del orden público y acoso y la fianza total se fijó en $500. Pagó la fianza y fue puesto en libertad.