México.- Tremendo lío fue en el que estuvo la panelista de Pampita Online, Carolina Haldemann, luego de que un hacker logró el acceso de su computadora y a sus redes sociales para robarse un video en el que aparece barriendo su hogar sin ropa, lo que acusó de un ciberdelito.

Fue a través de Twitter en donde el video fue compartido en una publicación que se leía: "Contrátame bebé, así te limpio tu casa", lo que de inmediato causó gran polémica y enojo entre sus amigos, quienes le avisaron de inmediato lo que estaba ocurriendo en Internet y ella buscó desesperada una solución.

La joven fue víctima de lo que se conoce como "Camfecting", lo cual consiste en tener el acceso de forma oculta a una cámara web y el micrófono de una computadora sin que el usuario se de cuenta de esto, así fue como la grabaron durante ese momento tan privado y lo que la hizo mostrarse muy molesta a través de las redes sociales.

Que no barra así', 'que me conviene ir a cama solar', 'que seguro estoy promocionando algo', 'otra que mañana la vemos en el cantando'. Algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que vine a depositar su mierda en la desgracia ajena", declaró la joven a través de Twitter con gran descontento.

Filtran video íntimo de Carolina Haldemann y ella "explota". Foto: Instagram

Carolina Haldemann mostró su enojo ante la situación y le envió un contundente mensaje a todos aquellos que han compartido o pedido el video: "No voy a hacer un streaming, ni estoy promocionando una palita del chino. Por que no son más solidarios y no tan basuras tratando de ponerse en el lugar del otro. Me paso a mí, pero a vos que estás tirándome tu mierda te puede pasar. No juzgues sin saber".

Asimismo, dijo que esto a cualquiera le puede pasar y pidió a todos sus seguidores estar atentos a este tipo de delitos silenciosos del que pueden ser víctimas y recomendó: "Tapa la cámara de tu computadora y descarga un antivirus. ¡Que no te suceda!", dijo.

No escribas para hacer sentir mal al otro, que ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere. No tiene que dan explicaciones por eso existe la intimidad y privacidad", comentó Carolina.

Carolina Haldemann fue víctima de un ciberdelito. Foto: Instagram

Finalmente, dijo "Que no te suceda! Y si te pasa, No vas a recibir mi mensaje tirando mierda. De eso si podés estar seguro". La panelista ya pudo recuperar sus redes sociales tras un largo rato de no poder acceder a Twitter, mientras su video comenzaba a viralizarse y a ser descargado por miles de personas en Internet.