Filtran videos de supuesta infidelidad de Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez no sale de una polémica cuando ya entra a otra, y así le pasó tras verse envuelta en la supuesta infidelidad que destaparía de Luisito Comunica a La Chule, video que después borraría, pero los usuarios pudieron descargarlo y terminó por pedir disculpas, sin embargo esto no termina aquí, ya que se filtraron en redes la supuesta infidelidad de la conductora de Exponiendo Infieles a Tavo Betancourt, hecho que levantó la sospecha de sus seguidores y algunos señalaron que ese fue el motivo por el que hoy Lizbeth Rodríguez haya decidido “apresurarse” a publicar un video en el cual anuncia que ella y Tavo ya no tenían una relación amorosa.

En los videos que se filtraron muestran a un hombre que no es Tavo y presuntamente a Lizbeth muy juntos en lo que pareciera ser un restaurante bar, y se ven sentados juntos muy cariñosos e incluso se besan, mientras la persona que los graba no lo puede creer.

Usuarios en redes rápidamente se hicieron notar, algunos sorprendidos ya que Tavo y Lizbeth eran una de las parejas favoritas de youtubers del momento, y una supuesta infidelidad es algo que jamás se esperaron, ya que señalan algunos que nunca hubieran pensado eso de Lizbeth Rodríguez, pues recordemos que en sus videos, sobre todo en Exponiendo Infieles, no toleraba a las personas infieles.

Incluso algunos se han atrevido a afirmar que se trataría de una venganza de Luisito Comunica, y hasta lo señalan como el supuesto responsable de haber filtrado los videos.

Tras el escándalo que se hizo en redes, justo un video se publicaba en su canal de Youtube, y en todas sus redes anunciando que había terminado con Tavo Betancourt.

Lizbeth termina su relación amorosa con Tavo Betancourt

Nerviosa y con lágrimas en los ojos, Lizbeth sorprendió a sus seguidores al anunciar con sus propias palabras el fin de la relación con el youtuber de Badabun Tavo Betancourt, así lo dijo en un video que subió hoy a Youtube, el cual lo tituló “Aquí toda la verdad. Adiós Tavo”, un conmovedor mensaje de 15 minutos en el cual recopila detalles de lo que fue para ella una bella relación que sin duda marcó su vida y así acabar con todas las especulaciones.

Lizbeth Rodríguez empezó recordando la vez que conoció a Tavo y cómo se enamoró de él, quien dijo le enseñó el amor, el perdón, la entrega y el sacrificio, sin embargo recalcó que todo lo que pasa era por algo.

“Hoy en este momento les quiero confirmar la única verdad acerca de mi ruptura con Tavo, que ha llegado a su fin”, dijo para confirmar que ya no tienen ninguna relación sentimental con Tavo.

Explicó en el video que el exceso de trabajo fue el motivo de la separación, ya que señaló que sus prioridades fueron otras, y el comenzar a extrañarse por no verse comenzarían a ser recuerdos más que experiencias, por lo que eso su relación empezó a desmoronarse, dijo la conductora de Exponiendo Infieles.

“En la vida pasan cosas que hacen cambiar nuestra mentalidad, creamos un vínculo que cumplió su función en ese momento, a ambos nos ha ido muy bien en nuestra carrera, pero en la vida a veces nuestras prioridades no son las mismas a nuestra pareja”.

Asimismo, Lizbeth confesó que intentaron salvar su relación por sus seguidores, pues recibían muchos comentarios positivos y al ver todo el apoyo era difícil para ellos romper su relación, sin embargo dijo que era tanta su distancia que consideraron romper su relación.

“Es tanta la distancia y tantas las fechas importantes en las que no hemos podido coincidir físicamente que consideramos que no es justo estar esperando por alguien, que aunque no amemos, no va a poder darnos ese brazo que necesitamos”.

Liz le desea toda la felicidad a Tavo y se despide él para decirle que dijo se quedaba con las cosas buenas que vivió a lado de él, incluso no descarta que en otro momento de sus vidas puedan volver a coincidir.

Para cerrar su video Lizbeth le manda un mensaje también a sus seguidores, a quienes les dice que no quiere que se sientan tristes o decepcionados por su ruptura.

“Hay cosas que llegan a su fin y aunque no me gustaría llamarlo así, la realidad es que ya no podemos estar juntos, nuestras necesidades laborales y personales son distintas”.