¡Finalmente! Lady Gaga anuncia el regreso de The Chromatica Ball

Tras bastantes meses de peticiones, la cantante y actriz estadounidense ha anunciado finalmente que retomará su gira, esto luego de los compromisos que tuvo que cumplir anteriormente como la filmación de House of Gucci. De momento no existe información que se refiera a su paso por otros países.

Fue en 2020 cuando Lady Gaga dio a conocer que emprendería una gira de corta duración por todo el mundo, sin embargo, esta no se pudo llevar a cabo, incluso cuando los boletos habían sido vendidos con anterioridad, sobre los cuales hubo nula información en la posteridad.

The Chromatica Ball de Lady Gaga iniciará en Düsseldorf, Alemania, el 17 de julio y finalizará en Los Ángeles, California, el 10 septiembre del presente años. De momento se tienen contemplados 15 espectáculos en vivo exclusivamente en arenas de todo el mundo, cuya venta de boletos ha iniciado en algunos lugares y en otro iniciará a mediados del mes de marzo.

Estados Unidos.- Tras dos años sin actividad llegan las buenas noticias para los Little Monsters. La actriz y cantante estadounidense Lady Gaga finalmente ha anunciado las fechas de su próxima gira mundial The Chromatica Ball , que estará pisando diferentes estadios a partir del 17 de julio del presente año.

Gilberto Coronel Periodista Web

