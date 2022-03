"Fingí que no pasó nada": Sarah Nichols asegura que Pascacio “N” abusó de ella a dos días de conocerla

México. La actriz mexicana Sarah Nichols relata cómo ocurrió el supuesto acto de violación del que fue victima por parte del actor Pascacio "N", quien se encuentra preso luego de que ella lo denunció legalmente.

En entrevista con el programa Ventaneando, Sarah Nichols, quien radica en Guadalajara, relata con detalle cómo fue el trato que recibió por parte de Pascacio "N" antes de que él abusara sexualmente de ella.

Nichols señala que un viernes grabó con Pascacio "N" escenas para una serie de televisión, mismo día que lo conoció junto a otros compañeros actores, y luego los convocó a su casa para convivir, al final de la jornada laboral.

Sarah refiere que la violación habría ocurrido dos días después, un día domingo. "Ingenuamente creí ‘puedo fingir que no pasó nada, bloquearme yo’, no solo ante los demás, pensé que lo peor que me podía pasar era que encima de todo me destroce mi carrera que tanto me he esforzado por ir creando”.

Sarah Nichols. Foto de Instagram

La joven actriz también hace público en Ventaneando que acudió con una psicóloga y entonces consideró la posibilidad de denunciar a Pascacio "N".

"Ella me empezó a sugerir la idea de denunciarlo, pero no quiería porque no me sentía preparada, me imaginaba que sería horrible, yo tenia una imagen horrible del proceso...".

Finalmente, tras vivir seis meses fuera de México y de ser apoyada por su familia y amigos, Sarah decidió proceder legalmente contra Pascacio y desea para él una condena porque de esa manera se hará justicia, señala también.

“Yo empecé a reconocer que si yo no hablaba, yo estaba permitiendo que este hombre siguiera por la vida disfrazado de ser humano decente en nuestra sociedad y le iba a seguir haciendo daño a más personas."

Sarah Nichol , de 39 años de edad, radica en Guadalajara, Jalisco, desde cuatro años atrás, ciudad en la que fue vinculado a proceso Pascasio "N".