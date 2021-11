Fiona Palomo, debutará en cine y se siente dichosa al ser hija de Eduardo Palomo

Fiona Palomo de 23 años de edad está más feliz que nunca pues su carrera artística está creciendo al máximo, incluso estará haciendo una película llamada El Romie a lado de José Eduardo Derbez con quien se lleva de maravilla, es por eso que se dijo agradecida por llevar el apellido de su padre el fallecido Eduardo Palomo.

Me lo llevó a donde sea, todos los proyectos creo que no y más como un artista como fue papá es una cosa que sigue leyes del tiempo entonces no, lo llevó conmigo siempre en cualquier proyecto y bueno donde sea que este ojalá que vea esta bonita historia dijo la actriz mexicana.

Como era de esperarse los fans de Fiona Palomo de inmediato reaccionaron a sus declaraciones donde no solo le dijeron que le sobra talento, sino que es una mujer demasiado hermosa y que tiene mucho parecido con Eduardo Palomo quien fue una leyenda en la pantalla chica.

"OMG! Es María de "Control Z". Nunca me imaginé que fuera hija de Eduardo Palomo", "Cómo no va a ser hermosa y talentosa con ese tremendo papá", "Lo único que sacó de Eduardo Palomo es el cabello, porque es igualita a la mamá. Hasta en la manera de hablar", escriben los internautas en redes sociales.

Para quienes no lo saben la artista también es una celebridad en redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores y comparte varias cosas relacionadas con el mundo de la farándula como sus interpretaciones en diferentes proyectos, además de cosas personales como que hace en un día sin trabajo.

¿Quién es Eduardo Palomo?

Eduardo Palomo fue un actor mexicano muy popular en la década de los noventa pues interpretó varias telenovelas como Fugitivos del Diablo y Rojo Amanecer, donde el histrión demostró sus grandes dotes como artista, pues siempre era buscado por los mejores productores por su trabajo.

El famoso falleció en 2003 a la edad de 41 años de edad cuando sufrió un ataque al corazón cuando se encontraba cenando con unos amigos en un restaurante de Los Ángeles y aunque paramédicos trataron de reanimarlo ya era demasiado tarde.