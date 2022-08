Firma de Karla Panini revela crueldad y placer por dañar a otros, según experta en lenguaje corporal

Resaltó que la firma de Karla Panini tiene algunas cruces en medio, que representa sentimientos de culpa y que los comentarios negativos si le afectan . "Karla Panini se reconoce como 'no soy una buena persona', y lo hace negando y alzando un poco la nariz, esto quiere decir también, que aunque nos cueste pensarlo, sí tuvo en algún momento sentimientos de culpa".

"Vemos cómo su escritura empieza con un gancho, lo que nos habla de crueldad y agresividad. La crueldad es sentir placer por hacerle daño a alguien, hay que recordar que hay algunos audios en donde dice (a Américo Garza), que le molesta que trate bien a Karla Luna, son audios muy fuertes, la letra de Panini es grande, lo que quiere decir que tiene seguridad. Lo que no quiere decir que no tenga dudas o problemas".

Por su parte, Karla Panini sostuvo que no le debe una disculpa a la familia de Karla Luna , al público en general, ni a nadie, "ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie".

Según Américo Garza , su relación con Karla Luna fue muy tóxica y negó haberla abandonado cuando comenzó su lucha contra el cáncer. Además, dijo que el padre de la comediante, ofreció a sus hijas a un narcotraficante de Chicago y su ex suegra, se llevaba a su hija Sara a una colonia en Monterrey, estado de Nuevo León, México, cuando iba a buscar drogas.

Entre varias cosas, Américo Garza aseguró que Karla Luna , madre de sus hijas Sara Valentina y Nina Victoria, le fue infiel con narcotraficante que fue abatido en el 2010, "no era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel". Asimismo, insinuó que la también cantante, tuvo un amorío con el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito" .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.