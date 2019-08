Fiscal especial llevará el caso de Jussie Smollett

Un juez de Chicago nombró el viernes a un fiscal especial para investigar por qué los fiscales estatales arrojaron abruptamente caricaturas contra Jussie Smollett, quien lo acusó de organizar un ataque racista y anti gay contra sí mismo y mentir sobre él a los investigadores.

El ex actor del "Imperio", que es negro y homosexual, sostiene que el ataque de enero no fue orquestado. Pero si el fiscal especial, anteriormente Fiscal Federal Dan Webb, determina que las caricaturas no deberían haberse eliminado, podría recomendar que se restablezcan o que se traigan nuevas caricaturas.

Webb, quien fue designado por el juez del condado de Cook, Michael Toomin, durante una audiencia del viernes, dijo a los periodistas después que adelantaría la investigación lo más rápido posible. Tales sondeos generalmente incluyen canalizar un gran jurado especial, emitir citaciones, tomar declaraciones de testigos y un informe final.

“Tengo la intención de acelerar todo. Pero los hechos me llevarán a donde me lleven ”, dijo Webb. "Voy a comenzar de nuevo y ver a dónde va".

La oficina del fiscal del estado del condado de Cook acusó a Smollett en febrero de 16 cargos de conducta desordenada por presuntamente organizar el ataque y mentir al respecto a los investigadores. Sin embargo, dejó caer las caricaturas un mes después con poca explicación, enojando a los funcionarios de la ciudad y la policía.

Webb, quien se desempeñó como abogado estadounidense en Chicago durante la década de 1980 antes de convertirse en el abogado defensor de más alto perfil de la ciudad en las últimas décadas, ha sido elegido para servir como fiscal especial en cinco ocasiones anteriores. Su lista de clientes de alto perfil incluye al ex gobernador de Illinois George Ryan, la compañía de tabaco Philip Morris y, más recientemente, el oligarca energético ucraniano Dymitro Firtash.

Como fiscal especial en 2012, se le pidió a Webb que volviera a abrir la investigación sobre la muerte de David Koschman, quien murió después de ser golpeado en 2004 por el sobrino del entonces alcalde de Chicago, Richard M. Daley. Después de una investigación de más de un año que incluyó el testimonio de casi 150 testigos, Webb determinó que las caricaturas estaban justificadas.

Toomin dijo que Webb, de 73 años, no fue la primera persona que consideró para el caso Smollett. La ley exigía al juez que primero verificara si el fiscal general del estado, el fiscal de apelaciones o un fiscal estatal de otra parte de Illinois querían el trabajo. Durante la audiencia del viernes, sugirió que pocos expresaron interés en liderar una investigación cuyo resultado inevitablemente provocará indignación en algunos sectores.

"Podría decir que las respuestas fueron menos que entusiastas, como era de esperar", dijo Toomin en la sala del tribunal.

Una ex jueza de apelaciones del estado, Sheila O'Brien, solicitó un fiscal especial a principios de este año en lo que muchos creían que era una posibilidad remota de reabrir el caso. Pero en una decisión sorpresa, Toomin dictaminó en junio que, de hecho, se pidió a un fiscal especial que citara "irregularidades sin precedentes" en la forma en que se había manejado el caso.

Smollett, que ahora tiene 37 años, le dijo a la policía que caminaba a casa temprano el 29 de enero cuando dos hombres enmascarados se le acercaron, le hicieron insultos racistas y homofóbicos, lo golpearon y le pusieron un nudo en el cuello antes de huir. Dijo que sus asaltantes, al menos uno de los cuales dijo que era blanco, le dijeron que estaba en el "país MAGA", una referencia al lema de la campaña del presidente Donald Trump, "Make America Great Again".

Varias semanas después, las autoridades alegaron que Smollett había pagado a dos amigos negros $ 3,500 para ayudarlo a organizar el ataque porque no estaba contento con su salario como actor en "Empire" y quería aumentar la publicidad de su carrera.

En su fallo de junio, Toomin sugirió que el fiscal estatal del condado, Kim Foxx, manejó mal el caso al designar a un asistente superior para supervisarlo después de que ella se recusó.

Foxx había estado en contacto con un pariente de Smollett y fue abordado por el ex jefe de gabinete de la ex primera dama Michelle Obama en nombre de la familia de Smollett. Foxx explicó en ese momento que se negaba a evitar "incluso la percepción de un conflicto" de intereses.

Foxx ha dicho que Smollett recibió un trato no diferente al de miles de otros defensores en casos de bajo nivel cuyas caricaturas se han eliminado de manera similar. También se preguntó públicamente si ser negra tenía algo que ver con las críticas que recibió.

Ella emitió un comunicado el viernes prometiendo la "plena cooperación" de su oficina con la investigación de Webb.

