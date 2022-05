Fiscalía buscó a Pati Chapoy para ejercer contra mujer que la agredió

Cabe destacar que actualmente Pati Chapoy está de vacaciones , por lo que no ha aparecido en Ventaneando , aunque regresará dentro de pocos días, motivo por el que se cree que pronto de su versión de los hechos.

"Yo terminé temblando, Pati estaba muy tranquila, muy ecuánime, después me contó que ya platicando con su esposo se soltó. Yo primero le ofrecí una disculpa por responder a la señora, pero es que nunca voy a permitir que le falten al respeto, a ella ni a ninguna mujer con la que yo esté", dijo.

Tal fue la discusión que otras mujeres auxiliaron a Pati para alejarla del lugar y también llegó la policía, pensando que Ernesto había iniciado el pleito, hasta que se dieron cuenta de que no fue así; ambos procedieron a retirarse del lugar.

"Yo me paré y le dije: 'oiga ¿qué le pasa, está loca o qué?', y respondió: '¡Es que esta mujer! Y tú, que sales a dar la cara por ella, tú la defiendes, eres un pend...' Y me dijo: 'Chin... tu madre' y le contesté que la que iba a chin... a su madre era ella", relató el encargado de RRPP del programa de espectáculos.

Según señaló Ernesto, a Pati ya le escribió la Fiscalía quienes le ofrecieron su apoyo y ayuda ante cualquier situación; y si ella quiere una denuncia, la puerta está abierta, aunque detalló que no lo hará, pese a haber sentido una pena y gran tristeza al ver lo que está viviendo.

Gilberto Coronel

