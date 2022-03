Fiscalía de la CDMX asegura que Sasha Sökol no ha denunciado a Luis de Llano

México. Sasha Sökol no ha presentado una declaración, demanda o denuncia alguna en contra de Luis de Llano, lo comparte la Fiscalía de la CDMX a trevés de sus redes sociales.

Tras la denuncia pública que Sasha Sökol compartió en sus redes sociales la Fiscalía se ofreció a seguir su caso si así lo desea y aunque en algunos medios se ha dicho que la cantante acudió ante las autoridades, esto no es así.

En varios portales de noticias se comparte que supuestamente Sasha Sökol se habría presentado en alguna de las oficinas de la Fiscalía para rendir su declaración contra el productor después de tres décadas de lo ocurrido, pero esto no ha ocurrido.

Es la propia Fiscalía de la CDMX quien por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter desmiente tales especulaciones y asegura que al momento, Sasha no ha puesto un pie en las instalaciones pertinentes para iniciar un proceso de investigación.

Sasha y Luis de Llano. Foto captura pantalla YouTube programa Ventaneando

El tuit lo comparte la Fiscalía de la CDMX y entre sus líneas expone: "Con relación a versiones periodísticas que refieren la asistencia de la ciudadana Sasha Sokol a instalaciones de esta institución, al momento no se tiene registro de su presencia.”

Sasha y Luis de Llano vivieron un romance en los años ochenta, cuando ella tenía 14 años y él 39, y en entrevista con Yordi Rosado el famoso productor reveló que Sasha "lo dejó" y que duraron como pareja solametne cuatro meses.

Molesta, Sasha Sokol desmintió en sus redes sociales a Luis de Llano y dijo que él miente, que duraron cuatro años y que él abusó de ella, por lo que lo llamó mentiroso.

“Sí, tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, expresó Luis de Llano a Yordi Rosado en la entrevista que le hizo para su canal de YouTube.

Leer más: ¿Solo Luis de Llano? Dos queridos cantantes tuvieron relaciones con menores de edad

“Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos", escribió Sasha Sökol en sus redes.