Fito Páez toca muy a su estilo, su versión de "Despacito"

Despacito parece ser un tema irresistible incluso para artistas consagrados como Fito Páez. El argentino tocó su versión del famoso tema de Luis Fonsi y se viralizó en YouTube.

Fito tocó su piano y se hizo acompañar por el músico Guillermo Vadalá en el bajo. Como se escucha en el clip de YouTube, ambos interpretaron Despacito con su característico estilo musical.

El video dura poco más de cuatro minutos, y se trata de una versión totalmente instrumental de Despacito.

Se realizó durante la inauguración de la academia de música que Páez tiene en Miami, que se llama Let It Be en honor a una famosa canción de The Beatles.

Al final de la canción, Fito dice "Full versión de Despacito" y los presentes se rieron con él. Este clip ha sido replicado por varios canales logrando que las imágenes se viralicen.

Como se sabe, la versión original de Despacito consigue récords en YouTube. En esta plataforma de video tiene más de 2.209.707.700 de reproducciones...y la cifra sigue creciendo.