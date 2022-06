¡Flechados antes del "Waka Waka"! Así comenzó la historia de amor de Shakira y Gerard Piqué

En el 2010 se celebró el Mundial de Futbol en Sudáfrica; en aquella ocasión, la selección de España ganó la codiciada Copa de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). El futbolista Gerard Piqué no solo celebró el triunfo de su equipo, sino también el haber conquistado el corazón de la cantante colombiana Shakira, quien fue la encargada de interpretar la canción oficial de este magno evento deportivo, "Waka Waka (Esto es África)".

Muchos recordarán que en el video musical de "Waka Waka (Esto es África)", varios futbolistas, entre ellos Gerard Pique, tuvieron un cameo. Pero lo que quizá algunos no saben, que la cantante y el futbolista español no se conocieron durante la grabación. Shakira grabó el videoclip en Los Ángeles, California, Estados Unidos, mientras que el deportista grabó sus escenas en España.

Entonces, ¿cómo y cuándo se conocieron Shakira y Gerard Piqué? Sus miradas se cruzaron por primera vez en el 2010, durante la segunda edición del Festival Rock in Río Madrid, que tuvo lugar en Arganda del Rey, en Madrid, España. La cantante y compositora, originaria de Barranquilla, Colombia, formaba parte del elenco estelar.

Por azares del destino, Gerard Piqué, nacido en Barcelona, España, asistió al festival, el día cuando Shakira tenía su show; ese mismo día, también se presentaron en el escenario David Guetta, Rihanna y Calle 13.

En una entrevista para el programa "El Hormiguero", Shakira comentó que cuando conoció a Gerard Piqué, antes de su concierto en el Festival Rock in Río Madrid II, quedó flechada.

"Hay una foto del momento en el que nos conocimos, estoy con mi sostén a rayas (en alusión a su vestuario para el show), el momento en el que nos tomamos la primera foto, estaba Cesc Fábregas y yo estoy ahí a la mitad, ese día nos presentaron, estábamos aquí en Madrid".

Unos días después, Piqué y Shakira se reencontraron en la apertura del Mundial de Futbol Sudáfrica. La colombiana cantó su famoso "Waka Waka" en la ceremonia de apertura y el futbolista, formaba parte de la selección de España.

"Todo empezó cuando estábamos en Sudáfrica y le escribí, ya estaba ahí porque cantó en la ceremonia de apertura del mundial y le pregunté cómo estaba el clima", mencionó el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, en una entrevista.

Shakira y Gerard Piqué movieron sus caderas en el escenario

Su amistad se convirtió en algo más. Mantuvieron su relación amorosa en secreto, hasta mayo del 2011, cuando ambos se mostraron muy cariñosos en el escenario. En aquel entonces, Shakira llevaba a cabo su gira "Sale el sol world tour", ofreciendo un concierto en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona, España, al que asistieron Piqué y varios de sus amigos del F. C. Barcelona.

En una parte del show, la cantante invitó a Gerard Piqué y sus amigos al escenario a bailar. Las muestras de afecto entre ambos fueron más que evidentes. Luego de esto, se filtraron unas imágenes de ambos besándose en el backstage. Posteriormente, la baranquillera confirmó su relación amorosa a través de Twitter.

"Les presento a mi sol", escribió la aclamada artista latina, junto a una fotografía en la que el futbolista la tiene abrazada y ella, sonriente, reposa sobre sus piernas.

Con esta fotografía, Shakira confirmó su relación amorosa con Gerard Piqué.

Fruto de su amor tienen dos adorables hijos: Milan y Sasha, y desde hace varios años, viven en Barcelona, España.

Recientemente, surgieron los rumores de una infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, motivo por el cual se habrían separado, luego de más de 10 años juntos. Hasta el momento, ni la cantante, ni el futbolista, han manifestado algo al respecto.

Sobre este rumor, las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, mencionaron en el podcast Mamarazzis: "lo que me comentan a mí, me dice: 'Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar', me dicen: 'eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'".

En opinión de las periodistas, tal vez en la relación entre la cantante y el futbolista, "quizás no queda en nada, pero eso ha pasado (la infidelidad)". Asimismo, Laura Fa mencionó que desde hace unos días, Piqué "está desatado" y "desbocado de fiesta".