Flor Amargo es detenida por cantar en el Metro de la CDMX

Este sábado, la cantante Flor Amargo, ex participante de La Voz México, fue detenida en el Metro de la Ciudad de México mientras interpretaba una canción a bordo de uno de los vagones del transporte.

La detención quedó registrada en video mientras transmitía en vivo a través de la plataforma digital, Facebook, cuando viaja hacia el Teatro Motropólitan alrededor de las 13:00 horas, lugar donde se presentará el próximo viernes 25 de octubre.

El show de la joven fue improvisado y grabado por un acompañante que viajaba con ella. En el fragmento que circula por redes sociales se logra ver a Flor interpretando su más reciente tema musical 'Tiempo', y captan el momento en el que la joven es interrumpida por la policía.

La joven se mostró muy sorprendida con el acto, sin embargo, aprovechó para retomar la canción que estaba interpretando y momentos después fue detenida por autoridades del lugar, quienes esperaron a llegar a la siguiente estación para bajarla del vagón y se la llevársela detenida.

Mientras la joven era escoltada decidió mandarle un mensaje a sus fanáticos y gritó: "No estábamos haciendo nada. Amigos, recuerden, el arte urbano es de todos".

Horas más tarde, Flor subió un video a su cuenta de Twitter donde explicó que todo había sido una pequeña broma, recordando que el Metro de la ciudad siempre la ha apoyado.

Así que no se alarmen, no pasa nada. La oficial que estaba ahí me conocía, todos en el vagón me pedían fotos y por eso grabamos ese instante, porque era curioso que la oficial también me conocía. Y fue una broma. Me acordé de mis viejas épocas cuando me llevaban de la calle", relató Flor.