Flor Rubio acepta su error al dar fake news de Shakira en "Venga la alegría", pero culpa a Yuridia

"Están diciéndome que risa, que como nos la creímos, pues si, a veces, la verdad es que había tanta información y trabajamos tanto el fin de semana, que no tuve tiempo de entender lo que estaba pasando y metimos la pata, ni modo, pero el video es muy divertido, ya visto desde esa perspectiva".

En su programa "Fórmula Espectacular" por Radio Fórmula, Flor Rubio aceptó haber "metido la pata" , argumentando haber trabajado mucho el pasado fin de semana y no haber tenido tiempo de indagar sobre el video antes mencionado.

"Estamos viendo a una mujer que ha clausurado mundiales, que lo ha ganado todo, al final es una mujer que como dice la canción tiene un corazón roto, me daban ganas de abrazarla y decirle: 'todo va a estar bien'".

En una de las recientes emisiones del programa "Venga la alegría" de TV Azteca, los conductores de televisión Flor Rubio y Ricardo Casares "metieron la pata" , como coloquialmente se dice, al dar una fake news sobre la cantante colombiana Shakira , c on respecto a su separación del futbolista español Gerard Piqué , padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.