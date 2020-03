Flor Rubio dice que nadie quiere escuchar su versión sobre pleito

Una vez más el pleito de Flor Rubio y Juan José Origel mejor conocido como Pepillo se volvió a descontrolar esto después de que hace unos días se diera a conocer que el periodista había ganado el pleito en contra de la conductora hecho que le molestó, pues aún no se confirmó nada por la Suprema Corte de Justicia.

Ahora Flor decidió romper el silencio por medio de su canal en YouTube y dijo que varias personas están apoyando a Pepillo, por si fuera poco señaló que nadie la ha buscado para saber su opinión sobre las recientes declaraciones que hizo Origel donde señaló que Rubio le destruyó la vida a la actriz Andrea Noli.

"Por que no me llaman porque el principio básico de cualquier situación periodística es buscar las dos versiones tener al menos dos versiones de los hechos, no me llaman, no me buscan, no piden mi opinión, no quieren saber mi versión de los hechos", dijo Flor en un video.

Recordemos que el pleito entre ambos conductores se debió a que hace un par de años Origel despotricó fuertemente en contra de Flor por lo que una persona lo grabó y difundió el video armándose tremendo escándalo.

Mientras tanto los internautas dieron su punto de vista sobre las declaraciones que dio Rubio.

"Toda la razón Flor no olviden las ofensas que dijo Pepillo que es lo importante y se hace la victima es un patán y debemos apoyarnos entre mujeres", le escribieron a Flor.

