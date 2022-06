Flor Rubio se pelea en Venga la Alegría con Elisa Beristain por defender a sus compañeros

Una nueva batalla se vivió en el mundo del espectáculo, esto después de que Flor Rubio de 50, se enfrentara contra Elisa Beristain de 49 en Venga la Alegría y es que por defender a sus colegas quienes están en Survivor México, ya tuvieron su primer enfrentamiento, donde se dijeron de todo.

Resulta que Javier Ceriani y Gabo Cuevas se pelearon durante el primer día de Survivor México, para quienes no lo saben, el primero trabaja con Elisa Beristain en Chisme No Like, mientras que el segundo es reportero de Flor Rubio desde hace tiempo, como era de esperarse las dos conductoras por defender a los suyos se dijeron cosas en vivo.

Fue en Venga la Alegría, donde Elisa Beristain le dijo a Flor Rubio que su colega ofendió a Javier Ceriani, tras dicho comentario la conductora del matutino le dijo que el argentino fue quien despotricó contra su compañero de trabajo, lo que provocó una intensa discusión de quien había ofendido primero el otro.

Ricardo Casares era quien se encontraba con Flor Rubio en ese momento y no quiso decir nada al ver como las dos mujeres defendían su postura, pero fueron las redes quienes hay final si comentaron, pues aseguran saber quien empezó la pelea, la cual ya está dando mucho de que hablar en el reality show más polémico de Tv Azteca desde hace tiempo.

"Realmente nadie quiere a Gabo, la única que lo quiere es Florecita", "Jajaja esa Flor bien ardida, es que la neta hay que estar mal como para defender a Gabo que ni va a durar como la vez pasada, pero bien que anda de venenosa bueno es como su jefa", "Ya corran a flor aburre siempre cuando sale ella en el programa le cambio prefiero ver otra cosa me aburre", "Jajaja me divertí mucho con @florrubiooficial y @elisaberistain son TOP!!!!", escriben las redes sociales.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que ambas mujeres son las encargadas del área de espectáculos desde hace tiempo, pero Elisa Beristain se acaba de integrar hace poco a la televisora, donde le ha ido muy bien por las primicias que ha sacado en Chisme No Like.