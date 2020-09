Flor Rubio tachada de metiche por incomodar a Brandon Peniche

Hace unos días se supo de la separación entre Arturo Peniche de 58 años de edad y su esposa Gabriela Ortiz, quienes duraron 38 años casados, por lo que el mundo del espectáculo, en especial sus fans quedaron en shock al saber de dicho rompimiento, como era de esperarse los medios de inmediato buscaron a su hijo Brandon Peniche.

Fue el programa Venga la Alegría, quien tuvo la dicha de saber las primeras declaraciones de Brandon Peniche acerca de la separación de sus padres, por lo que Flor Rubio de 49 años y periodista de espectáculos de Venga la Alegría, de inmediato interrogó a su compañero Brandon Peniche acerca de la situación, pero no a muchos usuarios les agradó la manera en que le hicieron las preguntas.

Y es que Brandon Peniche en todo momento se le vio muy tranquilo y relajado ante las preguntas de Flor Rubio, a quien aseguró que respeta totalmente la decisión que tomaron sus padres, pero lejos de dejarlo en paz ante la respuesta sensatas que daba Brandon Peniche, ella seguía insistiendo en saber si los papás de Brandon Peniche volverían, por lo que fue atacada por las redes sociales.

Por si fuera poco Flor Rubio fue quien le hizo saber Brandon Peniche que sus padres estaban separados, pues Arturo Peniche acudió al canal de la periodista Mara Patricia Casteñeda, donde confesó que se había separado de Gabriela Ortiz en estos tiempos de pandemia causando el asombro de todos.

Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras",dijo Arturo Peniche en su entrevista.