Flor Rubio y Ricardo Casares meten la pata: presentan como verdadero, video falso de Shakira llorando

Ante esto, las burlas y críticas hacia los conductores del matutino de TV Azteca , no se hicieron esperar en redes sociales. "Jajajaja cuando mi tía se cree las cadenas de WhatsApp", "increíble la desinformación", "que falta de profesionalismo, los jefes de información cometiendo un gran error", "jajaja el comentario de Ricardo, bien profundo, un abrazo dice", "se les acaba de ir la credibilidad" y muchos más.

Flor Rubio agregó, "qué orgánico que lo veamos, porque son figuras que no nos dejan ver esto".

Por su parte, Ricardo Casares mencionó que el ver a Shakira llorando con la canción de Yuridia, eran imágenes enternecedoras . "Estamos viendo a una mujer que ha clausurado mundiales, que lo ha ganado todo, al final es una mujer que como dice la canción tiene un corazón roto, me daban ganas de abrazarla y decirle: 'todo va a estar bien'".

Según los conductores de "Venga la alegría" , la cantante colombiana no pudo evitar llorar al escuchar dicha canción, tras su separación de Gerard Piqué .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.