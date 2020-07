Flor Silvestre, antes muerta que sencilla, así luce la mamá de Pepe Aguilar a sus casi 90 años de edad

Guillermina Jiménez Chabolla demuestra que la edad no es un impedimiento para lucir bella y sofisticada. Pepe Aguilar publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su mamá Flor Silvestre, donde podemos ver que la llamada "Reina de la canción mexicana" luce de lo mejor a unas semanas de cumplir 90 años de edad. Recordemos que la viuda de Don Antonio Aguilar, forjó una gran carrera artística que abarcó la música, el cine, la radio, la televisión y el teatro.

En su post en su feed de Instagram, Pepe Aguilar compartió esta foto con su mamá Flor Silvestre, la cual fue tomada en el rancho "El Soyate", paraíso en Zacatecas que le construyó su amado esposo Antonio Aguilar. Aunque parece que el cantante tomó por sorpresa a su progenitora al momento de tomar la foto, es imposible que la cantante salga mal, su belleza es innegable.

"Bendiciones a su hermosa mamá y saludos cordiales para usted", "hermosa tu mamá", "cuide mucho a esta gran señora, un ícono del cine mexicano, que hermoso regalo de la vida y de Dios que aún la tenga con ustedes", "señorona", "hola señora bonita", "amo a doña Flor, me encantan todas sus películas y también recuerdo que cuando mi abuela me llevo a verte en la plaza de toros de Calvillo, Aguascalientes y como no podíamos entrar por falta de dinero, te bajaste del autobús y nos saludaste, ella decía que toda tu familia eran ❤️ y yo digo lo mismo", "Flor Silvestre leyenda de oro", son algunos de los comentarios en la publicación de Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar y su mamá Doña Flor Silvestre en el rancho El Soyate. Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial

Es más que evidente que Doña Flor Silvestre mantiene intacta su esencia y elegancia. En la fotografía que compartió su hijo Pepe Aguilar, se puede apreciar también las uñas que le pusieron sus nietas Aneliz y Ángela Aguilar. De hecho, en un anterior post el cantante mostró un video donde su mamá estaba en plena sesión de manicure.

Estamos en una sesión de uñas aquí en El Soyate, miren lo que me hicieron estas escuinclas desgraciadas, bien charro, mi mano y luego la pobre víctima de mi mamá, jajaja.

Flor Silvestre, una leyenda viviente en la música y el cine mexicano

Guillermina Jiménez Chabolla bajo su nuevo nombre artístico Flor Silvestre, ganó un concurso de aficionados en la estación de radio XEW, conocida como "La Voz de América Latina desde México", y su carrera despegó; recibió muchos contratos a partir de entonces. Participó en más de setenta películas, por lo general como protagonistas de estas y en algunas ocasiones como actriz secundaria o artista invitada. Su carrera cinematográfica abarcó varios géneros, entre ellos la comedia ranchera, el drama rural, el western mexicano, el cine de terror, la comedia urbana y el drama revolucionario.

La viuda del cantante Antonio Aguilar tiene una discografía extensa y variada; grabó con éxito canciones de diferentes géneros mexicanos y latinoamericanos, y su música ha sido editada y reeditada en todos los formatos. Es uno de los íconos de la llamada época de oro del Cine Mexicano, asimismo, es una de las figuras más representativas de la música mexicana.

La retirada cantante y actriz también es conocida como "La reina de la canción mexicana", "La sentimental", "La voz que acaricia", sin embargo, el apodo más conocido y que la ha acompañado por muchísimos años (y así será para toda la eternidad) es Flor Silvestre.

Flor Silvestre vive en el rancho El Soyate rodeada de muchos recuerdos de su fallecido esposo Don Antonio Aguilar, quien le construyó este hermoso lugar como una prueba de su inmeso amor. Durante estas semanas de aislamiento social, Pepe Aguilar y su familia han estado al lado de su mamá en este rancho ubicado en el estado de Zacatecas. En varios de los videos del vlog del cantante, su progenitora ha compartido varias historias de su vida.

