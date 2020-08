Flor Silvestre así ponía en su lugar a las mujeres que querían meterse con su esposo Antonio Aguilar

Flor Silvestre ha compartido muchas historias y anécdotas de su vida. Al escucharla hablar de su amor por su esposo Antonio Aguilar, en verdad te hace suspirar. Era amor del bueno. "El Charro de México" era un hombre que hizo suspirar a muchas mujeres, pero hasta el último día de su vida, su corazón, devoción y fidelidad fueron para su esposa Guillermina Jiménez Chabolla.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre se enamoraron en 1957 durante la filmación de la película "El rayo de Sinaloa"; se casaron por el civil el 29 de octubre de 1959, en el rancho El Soyate. Tras la muerte de su esposo, la cantante se ha aferrado a cada uno de los recuerdos que tiene. En varias ocasiones ha comentado estar lista para irse con él, cuando Dios así lo disponga. En 2005, dos años antes de morir, el cantante llevó a cabo una gira de despedida junto a su esposa. En el documental "Mi destino fue quererte", la también actriz comentó:

Me gustó mucho que lo hiciera, él estaba enfermo ya, lo sentaban (en el escenario) mientras pasaba todo el show y de repente se le ocurría a él entrar en la canción y una vocesota que se le oía, no me gustaba que dijera que se despedía, por cierto, si la gente quiere yo voy hacer una (gira) de despedida también, ya, ya estoy lista para irme allá con él, a dónde está.

Así como Doña Flor Silvestre ha compartido sus historias de amor con Antonio Aguilar, también ha contado sobre las mujeres que querían con su esposo. En uno de los anteriores videos que su hijo Pepe Aguilar publicó en su vlog en YouTube, su nieta Ángela Aguilar le preguntó: "¿tú alguna vez estuviste muy celosa con mi abuelito?", a lo que la señora Flor respondió:

¡Toda la vida! Las mujeres andaban alrededor, todas las artistas que contrataban para las películas aquí venían y aquí vivían (en el rancho El Soyate).

Flor Silvestre contó cuando una actriz que se quedó a dormir en su casa, a altas horas de la madrugada pidió un coñac y además quería que Antonio Aguilar se lo llevara a su habitación. "Nos habló por el teléfono la vieja que estaba en la (habitación) uno, que no me acuerdo ni quien era, pero era la artista que estaba en esos días, le habló a él (a Antonio Aguilar): 'no me puedes traer un coñac aquí a la uno', ya era como la una de la mañana".

Llena de celos, Flor Silvestre le dijo a su esposo Antonio Aguilar: "déjame, ahorita se lo llevo". Con esta acción, la cantante le demostró a aquella actriz que no permitía que ninguna otra mujer, le coqueteara al padre de sus hijos. "Todas querían con él, todas, todas, todas, no había una que no". Guillermina Jiménez Chabolla está agradecida que su esposo nunca le hizo caso a nadie más.

Se portó muy bien conmigo, si no se hubiera portado bien conmigo yo creo que me muero porque soy muy sensible a todo eso.

Flor Silvestre relató en el documental "Mi destino fue quererte", que todo lo que Antonio Aguilar hacía, era para ella, para la relación y familia que tenían. Una prueba de su infinito amor, es la casa que le construyó en el rancho El Soyate, donde la cantante vive rodeada de sus atesorados recuerdos.

Me acuerdo de sus cosas y lo amo más, se lo digo: 'te amo, te sigo amando', te quiero mucho, tengo retrato de él por todos lados, está él en cada ladrillo, cada cosa de esta casa, ya cuando estaba hecha decía: 'acuerdate siempre, cada ladrillo es una canción' y me puso por todos lados, en las canteras, en los pilares...una flor, 'porque no van a decir que se la hice a otra persona, sino a ti que eres mi flor', el recuerdo, vivo de eso.

