Flor Silvestre celebró su cumpleaños 90 rodeada de su familia y muchas flores en su rancho El Soyate

Flor Silvestre celebró su cumpleaños número 90 rodeada de sus familiares más cercanos, en el paraíso que su esposo Antonio Aguilar le construyó, su hogar en el rancho El Soyate. Guillermina Jiménez Chabolla es una de las intérpretes más queridas en toda Latinoamérica, que representa las sencillez y humildad de su gente, con canciones preciosas llenas de tradición e historia.

Pepe Aguilar, uno de los hijos de Flor Silvestre, publicó en sus redes sociales un bello mensaje con motivo dle cumpleaños 90 de su mamá. "Es difícil que un hijo pueda llegar a ser realmente objetivo cuando hablar de su propia madre se trata. Pero en esta ocasión no es necesario tratar de hablar objetivamente, simplemente es cosa de decir lo que es. Y aunque los seres humanos contamos las historias de distinta forma (de acuerdo a quien la cuenta), la historia en cuestión es una a prueba de distintas perspectivas, por eso estoy seguro de que con solo conocer un poco tu vida, los siguientes adjetivos están plenamente justificados (y en algunos casos se quedan cortos ) cuando se hable de ti".

Ejemplo, lucha, entrega, amor, tenacidad, pasión, fuerza, inocencia, suerte, fe, talento, destreza, oficio, resiliencia, aguante, valor y no pocos etc´s más. Con todo mi amor, orgullo, conciencia de la suerte que tuve y tengo y completa admiración, te digo antes que todo lo anterior, gracias mamá, te amo ❤️❤️❤️ Muchas felicidades, 90 años se dice fácil, que suerte llevar 52 de ellos a tu lado y que sean muchos más.

La bella cumpleañera Flor Silvestre junto a su familiar. Foto: Instagram @majo__aguilar

Por su parte Majo Aguilar agradeció a su abuela Flor Silvestre por todo el amor que le transmite. "Gracias por todo lo que eres, por el amor que me transmites por la música, por ser una mujer tan fuerte y llena de historias interesantes. Siempre he creído que tu vida esa una película de esas increíbles y me encanta que la compartas con nosotros, me han enseñado mucho y te sigo aprendiendo, es un orgullo ser tu nieta, te adoro".

Flor Silvestre disfrutó (además del amor de su familia) de una buena comida mientras se escuchaban varias de las canciones que inmortalizó. Haciendo alusión al nombre artístico que ha tenido por décadas, su pastel de cumpleaños tenía muchas flores. Asimismo había muchos arreglos florales a su alrededor, como un enorme corazón de rosas rojas.

Muchas flores para otra bella flor, Doña Flor Silvestre. Foto: Instagram @majo__aguilar

Todos los asistentes a la celebración de Flor Silvestre por su cumpleaños número 90, usaron cubrebocas. La viuda de Antonio Aguilar estuvo de lo más sonriente al recibir tantas muestras de amor y respeto.

Susana Aguilar, otra de las bellas nietas de Flor Silvestre, escribió estas hermosas palabras junto a una fotografía de su abuela en su juventud. "Hoy es cumpleaños de mi abuelita Flor. Flor que tiene una presencia y una belleza que continúa asombrándome. Flor que es fuerte, dulce, inteligente y que puede platicar contigo horas si te acercas a ella cuando está sentada en su sillón.Flor que lleva pintados los labios siempre.

Flor que observa siempre atenta y que con su ejemplo me enseña que las voz de las mujeres se escucha y fuerte. Mi abuelita Flor, llena de anécdotas de su infancia, la música, la vida y de Antonio, su compañero de vida. Feliz cumpleaños, te quiero mucho, felices 90 años.

Susana Aguilar compartió esta inédita foto de su abuela Flor Silvestre. Foto: Instagram @susana__aguilar

Sus nietos Leonardo y Ángela Aguilar también publicaron en sus respectivas redes sociales, felicitaciones para su abuela Flor Silvestre. Guillermina Jiménez Chabolla participó en más de setenta películas, por lo general como protagonistas de estas y en algunas ocasiones como actriz secundaria o artista invitada. Su carrera cinematográfica abarcó varios géneros, entre ellos la comedia ranchera, el drama rural, el western mexicano, el cine de terror, la comedia urbana y el drama revolucionario. Es considerada una de las grandes actrices de la llamada época de oro del cine mexicano.

La viuda del cantante Antonio Aguilar tiene una discografía extensa y variada; grabó con éxito canciones de diferentes géneros mexicanos y latinoamericanos, y su música ha sido editada y reeditada en todos los formatos.

Flor Silvestre junto a sus nietos. Foto: Instagram @majo__aguilar

