Flor Silvestre "se quedó dormidita", contó Marcela Rubiales, hija que tuvo con Paco Malgesto

"La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti, me moriré de hastió...", cantaba Flor Silvestre. Esta mañana Marcela Rubiales contó en una entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca, que su mamá tuvo la muerte de los justos. Asimismo compartió que Guillermina Jiménez Chabolla después de desayunar ayer por la mañana, "se quedó dormidita".

La verdad estamos muy desolados, muy tristes, todavía no entendemos porque ella iba mejorando, dicen que es la muerte de los justos la que tuvo, se quedó dormidita después de desayunar, con gran dolor estamos aquí, estamos sufriendo y al mismo tiempo recordando anécdotas, era muy simpática, tenía un carácter dulce, maravilloso, pensamos que iba a estar bien.

Marcela Rubiales, hija que la cantante y actriz Flor Silvestre tuvo con su segundo esposo Paco Malgesto, informó que su progenitora había tenido anteriormente tres tifoideas seguidas, "eso fue lo que le bajó sus defensas", señaló. Asimismo manifestó que toda la familia está contenta porque Guillermina Jiménez Chabolla ya está de nuevo junto a su esposo Antonio Aguilar, "los imagino montando a caballo, felices, cerca de Dios, estamos tristes, somos fuertes".

La hija del también fallecido Paco Malgesto, maquilló a su mamá para su último adiós.

Por la pandemia estamos a puerta cerrada, esperando la misa, yo la maquillé, quedó tan bonita como siempre ha sido, la vez y has de cuenta que está dormida la verdad, está hermosa como siempre.

Flor Silvestre y Paco Malgesto se conocieron en 1950 cuando trabajaron juntos en una obra de teatro; su matrimonio no terminó de la mejor manera. Tuvieron dos hijos Francisco y Marcela Rubiales, quien siguió los pasos de su famosa mamá. La hija de la "Reina de la música mexicana", se ganó el apodo de "La rubia sexy de la canción ranchera".

Marcela Rubiales Jiménez comenzó su carrera artística en 1977 al formar parte de la telenovela "La Venganza". Posteriormente en 1979 fue presentadora del show de televisión "Complicadísimo". Debutó como cantante a principios de los años ochenta y grabó muchos de sus éxitos discográficos para EMI Capitol de México; tuvo la oportunidad de actuar al lado del grandes figuras del cine mexicano como Antonio Aguilar y Gaspar Henaine, "Capulina". Marcela Rubiales tuvo su propio show ecuestre en los años noventa.

Esta mañana Flor Silvestre está siendo velada en el que fuera su hogar por muchísimos años, el rancho El Soyate, ubicado en el municipio de Villanueva, estado de Zacatecas, México. En el lugar se encuentran su primogénita Dalia Inés, sus hijos Francisco Rubiales, Antonio y Pepe Aguilar, así como sus nietas, nietos y otros familiares cercanos.

Siguiendo su última voluntad, será sepultado junto a su gran amor Antonio Aguilar. "Ella por eso ya no quiso irse de aquí, decía: 'cuando me muera ya no los voy hacer batallar, ya nada más me suben al cerrito (donde está el mausoleo de 'El Charro de México')".

El día de ayer, tras darse a conocer el deceso de la emblemática cantante y actriz, la familia Aguilar emitió este comunicado: "a todos los medios de comunicación, seguidores y amigos, con profundo dolor les queremos comunicar que hoy por la mañana, apaciblemente y por causas naturales en su casa en Zacatecas, falleció la actriz y cantante Flor Silvestre a los 90 años de edad. La familia Aguilar agradece las muestras de cariño que siempre tuvieron para la señora Flor, y les pedimos respeto y comprensión en este momento que están viviendo".

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, la abuela de Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 90 en su rancho El Soyate, rodeada de su familia.